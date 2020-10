Napoli, Gattuso non rinuncia al 4-2-3-1. Ma ci sarà una novità importante.

Che Napoli a Torino? In attesa dei risultati dei tamponi, proviamo a far finta di nulla. E mettiamoci nella testa di Gattuso.

Tanti parlano di Elmas tra i titolari. Ipotesi certo non impossibile, ma a nostro avviso improbabile. Gattuso, se vogliamo credere alle sue parole al termine della gara contro il Genoa, non era soddisfatto del primo tempo azzurro. E stava pensando di mettere dentro un centrocampista. La squadra mancava evidentemente di equilibrio, stava soffrendo troppo. Il gol dopo pochi secondi dall’inizio della ripresa ed il conseguente crollo del Genoa hanno cambiato le cose. Ma è chiaro che le perplessità su quella formazione c’erano tutte. In quella formazione, dal 20esimo minuto, c’era Elmas. Difficile credere che Ringhio possa pensare di mandare in campo quell’11 che pativa il Genoa. Serve un centrocampista in più. Chi togliere?

Osimhen non è in discussione. Anche se sin qui non ha mai segnato è l’uomo che ha cambiato le sorti del Napoli. Non si può prescindere da lui. Come probabilmente non si può prescindere da Mertens. Che sin qui ha segnato in tutte le partite. E domenica ha fatto anche due assist. Dries sembra essere il giocatore che più di tutti si è avvantaggiato della presenza in campo del nuovo arrivato.

Difficile pensare che si possa fare a meno di Lozano. Domenica ha segnato una doppietta, che gli ha fatto crescere l’autostima. Per di più la sua velocità potrebbe essere un’arma letale contro una Juve che non giocherà certamente chiusa nella sua trequarti. Una mancata conferma del messicano sarebbe una grande sorpresa.

Come sarebbe una sorpresa rinunciare a Zielinski autore di una prestazione positiva e di un grande gol. Zielinki per altro in passato ha sostituito benissimo Insigne. Si trattava di un 4-3-3, ma i movimenti sono più o meno gli stessi del 4-2-3-1.

Resta Fabian, che è il giocatore del Napoli di maggior talento tecnico. Capace di risolvere le partite con una giocata impossibile per gli altri, un assist o una conclusione da fuori. Anche in questo caso difficile pensare di lasciarlo fuori contro la Juve. Ecco perché Elmas è il giocatore più “a rischio”. Al suo posto Demme, uomo d’ordine, capace di dare anche equilibrio in mezzo al campo.

Che Napoli sarà, col 4-3-3, o si resterà al 4-2-3-1? In realtà cambia poco o nulla, atteso che gli uomini sono quelli. Probabilmente sarà un 4-2-3-1 in fase di possesso palla, ed un 4-3-3 in fase di non possesso. L’idea resta quella di non spostare Mertens sulla fascia sinistra. Al centro il belga rende al massimo. E con Osimhen davanti che impegna gli avversari e crea spazi sa essere devastante.