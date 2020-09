Gattuso ha la coperta corta: il mercato è aperto, bisogna intervenire

Al di là del problema portiere, che si è creato da solo, Gattuso si ritrova tra le mani un Napoli potenzialmente bello, al momento impossibile. Con una rosa squilibrata. Sia dal punto di vista numerico, che da quello tattico.

Il Napoli nel corso degli anni è stato costruito per il 4-3-3. Sarri era arrivato da queste parti con un’idea meravigliosa in testa: giocare col trequartista. Impiegò tre partite per capire che non era possibile. Fu quasi obbligato a puntare sul 4-3-3, con esiti meravigliosi. Un gioco straordinariamente bello ed efficace, un equilibrio tattico perfetto. Una squadra che rendeva molto più della somma algebrica del valore dei singoli calciatori. Con uno scudetto al netto del doping arbitrale.

Ancelotti venne con una idea meno meravigliosa: cambiare quella squadra. Non perché ve ne fosse necessità, o perché fossero cambiati i giocatori. Solo gli sembrava brutto giocare come il suo predecessore. Un macello. Con tanti giocatori fuori ruolo, ed un organico strada facendo stravolto in modo dissennato. Gattuso ebbe l’umiltà di ascoltare i giocatori, mettere ciascuno al loro posto. Non guardate la classifica finale dello scorso anno. E’ fasulla. Il Napoli, se ne avesse avuto necessità, sarebbe arrivato al quinto posto. Ma sfumata la possibilità della Champions, con la Coppa Italia che garantiva la qualificazione ai gironi di Europa League, la squadra mollò.

Il mercato ha cambiato però tante cose. Osimhen (e Petagna) sono un valore aggiunto. Un valore che per essere valorizzato ha necessità di far cambiare sistema di gioco. Per l’attacco che ha il Napoli “deve” giocare con Mertens alle spalle della prima punta. Il 4-3-3 di sarriana costruzione non fa più bene. Serve un 4-2-3-1, che poi in fase di non possesso diventa 4-4-1-1.

E’ il Napoli che ha stravinto a Parma nell’ultima mezz’ora, dopo aver arrancato per oltre un’ora di gioco col 4-3-3. Purtroppo mancano i “2” davanti alla difesa. Non possono essere di certo Zielinski e Fabian. Lo spagnolo ha tecnica straordinaria, ma ha un gioco ad altissimo rischio. Deve necessariamente giocare vicino all’area avversaria. Zielinski semplicemente non ha nel DNA la fase di non possesso. Non è cattiva volontà, non ce la fa proprio. I due fanno fatica a giocare insieme anche in un centrocampo a 3. A “due” non se ne parla proprio. La verità è che sono incompatibili. Tutti e due virtualmente (il polacco deve dimostrarlo sul campo) fortissimi, ma insieme non possono giocare.

Possono giocare entrambi nel tridente alle spalle della prima punta. Mai insieme, perché nessuno dei due torna a dare copertura. Ma al Napoli servono come il pane due uomini da mettere davanti alla difesa. Per assurdo, meglio Demme e Lobotka insieme, che uno dei due, con Zielinski o Fabian. Chiariamo: parliamo delle grandi sfide. In campionato si può serenamente giocare contro almeno la metà delle avversarie senza problema alcuno. Stesso discorso vale per il girone di Europa League. Ma nelle grandi sfide non basta.

Per questo serve intervenire sul mercato. Altrimenti si corre il rischio di disperdere un potenziale importante.