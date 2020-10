Napoli, focus sull’AZ

Az Alkmaar

Sono lontanissimi i tempi di Van Gaal, Koevermans e Arveladze. La squadra di slot ha calciatori interessanti (da vedere se rimarranno tutti), ma ha una difesa assolutamente inadeguata e penetrabile senza grossi problemi.

Koopmeiners è un calciatore molto interessante, dotato di ottimi piedi, mentre l’esperto Vlaar, suo compagno di reparto in difesa, è in netta fase calante. Il 4-3-3 con cui si dispone prevede anche calciatori come Midtsjø e Clasie, dotati di ottima esperienza. Stengs e Boadu sono attaccanti molto interessanti. Il bomber di origini ghanesi ha un potenziale enorme.

La squadra olandese palleggia bene e ha elementi da non sottovalutare, ma la fase offensiva del Napoli rischia di fare a fettine la difesa di Slot. Avversario decisamente alla portata.