Napoli, entusiasmo e preoccupazione per i suoi Nazionali

Luci, ombre ed un po’ di preoccupazioni in casa Napoli per le gare delle Nazionali. In tanti sono in giro per il Mondo, impegnati a difendere i colori del loro Paese. Vediamo come si sono comportati finora.

Riposo per Lorenzo Insigne e Alex Meret nell’amichevole vinta contro l’Estonia 4-0. Ottima invece la prestazione per Giovanni Di Lorenzo, che dovrebbe partire nuovamente titolare nella gara con la Polonia. L’incontro, valevole per il primato nel gruppo A di Nations League, vedrà il terzino opposto al compagno di club Piotr Zielinski.

Nella logica della turnazione, anche Mertens e Fabiàn Ruiz non hanno avuto spazio con Belgio e Spagna. Tuttavia, almeno il centrocampista dovrebbe partire titolare questa sera nel match che vedrà le Furie Rosse opposte alla Svizzera.

Brilla il talento di Elif Elmas, che insieme al veterano, nonché ex partenopeo, Goran Pandev, hanno condotto per la prima volta nella storia la Macedonia a qualificarsi per i prossimi Europei.

Anche la Slovacchia di Stanislav Lobotka ha ottenuto il pass per la rassegna iridata della prossima estate, sconfiggendo ai supplementari l’Irlanda del Nord. In campo, ovviamente con la fascia di capitano al braccio, l’ex Napoli Marek Hamsik.

Dall’Europa, facciamo un salto in Africa.

Come sempre imperiosa la prestazione al centro della difesa del Senegal di Kalidou Koulibaly, che batte la Guinea-Bissau, nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa.

Le dolenti note arrivano dall’infortunio al polso Osimehn, durante la partita contro la Sierra Leone, terminata con un pirotecnico pareggio (4 a 4), in cui il centravanti napoletano ha timbrato pure una rete.

Infine, è il Covid a preoccupare Lozano ed Ospina: El Chucky dovrebbe essere impiegato nell’amichevole contro la Corea del Sud, che ha diversi giocatori e alcuni membri dello staff tecnico trovati positivi allo screening.

Il colombiano dovrà guardarsi non solo dagli attaccanti avversari. Manca solo un altro clean sheet al suo personalissimo ruolino di marcia per diventare il portiere meno battuto della Colombia. Occhio, però, al preparatore dei portieri dei Cafeteros. Anch’egli positivo!

Antonio Petrone