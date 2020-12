Il dilemma di Gattuso, tra vecchi protagonisti e semplici comparse

La sconfitta di domenica sera del Napoli, per certi versi non preventivabile, ha messo in luce le solite amnesie tecnico-tattiche della squadra di Gennaro Gattuso.

Aggravate dalle consuete lacune caratteriali.

Del resto, anche in altre occasioni, il volume di gioco prodotto dagli azzurri è stato maggiore rispetto all’effettiva pericolosità. Una conseguenza del ritmo cadenzato e poco intenso attraverso il quale hanno espresso il loro possesso.

Un campanello d’allarme che era già suonato nelle scorse settimane. Quando i partenopei mettevano sotto i dirimpettai con un calcio brioso e avvolgente. Tenendo, tuttavia, le partite aperte per troppo tempo, senza mai dare il colpo di grazia agli avversari.

Napoli illogico e imbarazzante

Una partita imbarazzante, dunque, quella contro la Lazio. A tratti davvero allucinante.

Il peggior Napoli della stagione, schierato in maniera veramente illogica.

Le emergenze legate a infortuni e squalifiche non bastano a dare una spiegazione razionale al tracollo dell’Olimpico.

Anche perché, grazie al regolamento, che è cambiato in funzione della normativa entrata in vigore per attenuare gli effetti del Covid sulla ripresa dei campionati, oggi il valore di un allenatore incide molto di più sull’esito del risultato finale.

Le cinque sostituzioni, infatti, trasformano il modello prestativo.

Perché aumentano i potenziali titolari, garantendo a chi siede in panchina la concreta possibilità di adeguare in corso d’opera il sistema di gioco alle mutevoli esigenze del match. Cucendo il piano gara sulle caratteristiche dei suoi giocatori.

Ovviamente, la gestione delle risorse modulate sulla scorta delle nuove regole offre una vasta gamma di opzioni tecnico-tattiche.

Su tutte, la possibilità di costruire una strategia che tenga conto dell’interscambiabilità dei ruoli.

Gli errori in costruzione si riflettono sul gioco

Il problema, però, è che il Napoli sembra che non sia stato costruito per adattarsi perfettamente a nessun sistema di gioco classico.

Da qui la necessità di interpretare continuamente le due fasi in cui si articola la gara, a seconda dei giocatori scelti, in funzione dell’avversario di turno.

Specialmente a centrocampo, la rosa messa a disposizione di Gattuso è assemblata effettivamente male.

L’allenatore, dal canto suo, non è scevro da responsabilità. Ha commesso degli errori grossolani. Sul piano delle gerarchie consolidate tra titolari e rincalzi, nonché nelle letture, è innegabile che alcune sconfitte portino in calce la sua firma.

Troppe volte ha schierato la squadra seguendo esclusivamente la logica di non prenderle. Piuttosto che esaltare la qualità dei calciatori in organico.

La coerenza è una bellissima virtù. Ma quando diventa controproducente, si trasforma in masochismo.

Due mediani… nessun equilibrio

Sarebbe, quindi, lecito domandare a Ringhio i motivi di cotanta testardaggine. L’insistenza per cui continua a riproporre i due mediani come fonte di riferimento del gioco.

Una scelta che produce effetti immediati sulla interpretazione del ruolo, oltre che nell’intensità del giropalla.

Bakayoko è un giocatore tendenzialmente votato a coprire le linee di passaggio.

Associarlo a Fabiàn Ruiz, piazzandoli entrambi davanti alla difesa, equivale ad annullare lo spagnolo, mortificandone le indubbie qualità. Ossia, favorire le ripartenze della squadra negli spazi, con illuminanti tracce in avanti e non solo sviluppando calcio con appoggi laterali.

Insistendo su questa strada non si fa altro che privare il Napoli dell’abilità nel verticalizzare dell’ex Betis. Regalando, al contempo, un centrocampista agli avversari.

Inspiegabile, a questo punto, l’idiosincrasia nei confronti di Demme. L’unico in grado di garantire equilibrio e geometrie. Toccando tantissime volte il pallone. Seppur con un raggio circoscritto e con traiettorie brevi e prive di rischio.

Gattuso cerca nuove figure di spicco

L’impressione è che Gattuso, da quando si è accomodato sulla panchina del Napoli, abbia legato le sue fortune ai protagonisti delle gestioni passate.

Ed ora incontri notevoli difficoltà a scovare nuove figure di spicco.

Koulibaly, Mertens e Insigne continuano a cantare e portare la croce. Dimostrandosi gli unici Top Player in un contesto dove abbondano i buoni giocatori. Ma a fare la differenza sono sempre gli stessi attori. Mentre altri, invece, preferiscono un ruolo marginale, secondario. Da mera comparsa.

Insomma, il Napoli sta attraversando un momento della stagione tutt’altro che semplice.

E mercoledì, con il Torino, non sarà affatto una passeggiata di salute…

