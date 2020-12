Napoli, l’importanza dei cambiamenti apportati con discrezione

La roboante vittoria del Napoli a Crotone ha confermato due cose. Innanzitutto, gli azzurri hanno ripetuto la medesima prestazione di spessore, già palesata con la Roma in campionato la settimana precedente. Rispetto alla gara con i capitolini, però, il rotondo risultato maturato in Calabria è dovuto alla maggiore qualità nei duelli individuali. Frutto, ovviamente, di un superiore valore tecnico, tutto a vantaggio dei partenopei.

Quello che invece ha destato un significato davvero interessante, è la consapevolezza di un gioco collettivo che pare stia finalmente decollando.

Una circostanza da prendere comunque con le molle, vista la pochezza offerta alla lunga dai pitagorici. Nondimeno, al netto della inconsistenza di un avversario inferiore agli azzurri, la speranza che i piccoli accorgimenti tattici apportati da Gattuso possano preludere ad un futuro prossimo assai radioso per la squadra non appaiono peregrini.

Trascurando, almeno in questa sede, le considerazioni sul livello della Serie A, tendenzialmente orientato ad un appiattimento verso il basso.

Così da giustificare, seppur in maniera superficiale, il diverso rendimento tra il campionato e l’Europa League. Dove, a fare la differenza, non basta avere un sistema di gioco propositivo. Ma urge svilupparne le tematiche alzando, e non di poco, l’intensità ed il ritmo.

C’è un aspetto ulteriore, tuttavia, che va sottolineato. Il significativo cambiamento del Napoli dove effettivamente serviva che migliorasse. Ovvero, nel fulcro della manovra.

Con il preziosissimo supporto alle due fasi in cui si articola il gioco dato da Piotr Zieliński.

Il caso del polacco è emblematico. Gli veniva imputata una certa mancanza di continuità. Un tratto negativo che suggeriva di rimandarne la definitiva esplosione a data da destinarsi.

Trascurando un piccolo particolare. Per dare il meglio di sé, Zieliński deve essere messo nelle condizioni di esaltarsi.

Ed il contesto tattico in cui Gattuso intende calarlo sembra ideale le sue caratteristiche. Una filosofia di calcio dominante. Che si esprime compiutamente attraverso il possesso palla.

In cui il polacco fa da trade union nel consentire un naturale ed indolore passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1, e viceversa.

Quel ruolo ibrido, oscillante tra la mezz’ala ed il trequartista, gli permette di esprimersi al meglio. Sia attaccando gli spazi dietro la linea mediana avversaria. Che quando decide di collaborare all’organizzazione della manovra dal basso. Venendo a giocare vicino a Bakayoko e Diego Demme.

Ecco, se un giocatore è diventato indispensabile agli equilibri della squadra voluta da Ringhio, quello è proprio l’ex capitano del Lipsia.

Un metodista che agisce prevalentemente nell’ombra. Strategicamente intelligente. Discreto nelle giocate. Eppure mai banale. Abile nell’incastrarsi alla perfezione con la fisicità del francese di origini ivoriane. Un altro che come il tedesco, non spreca un passaggio.

Insomma, Demme sembra poter essere il tassello mancante per quadrare il Napoli. Decisivo specialmente nello sporcare le linee di passaggio e intercettare le imbucate.

Prezioso, quindi, in fase di non possesso. Certamente diverso, per come interpreta il ruolo di mediano, rispetto a Fabiàn Ruiz.

La facilità con cui, per esempio, quando il Milan ha espugnato il San Paolo, la squadra di Pioli riusciva sempre a produrre gioco tra le linee, trovando ampi spazi alle spalle dei centrocampisti azzurri, è stata decisiva nell’orientare la sconfitta napoletana.

I rossoneri, infatti, muovevano la palla in avanti, con lo scopo di avere una sponda, funzionale alla ricerca del “terzo uomo”, costantemente smarcato.

Per non parlare delle veloci ripartenze, che spaccavano letteralmente in due il Napoli. Con la squadra destinata a soffrire quando era chiamata a cambiare marcia per disinnescare le transizioni.

D’altronde, non poteva essere altrimenti, avendo due centrocampisti morfologicamente strutturati con leve lunghe e passo cadenzato.

Una situazione per cui il Milan si è trovato nelle condizioni propizie per ripartire, senza metodista a schermare la difesa.

Dunque, in assoluta la libertà nell’attaccare lo spazio centrale in verticale.

