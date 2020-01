Napoli credici: in partita secca può succedere di tutto

Napoli – Inter ad inizio stagione doveva essere la partita per scegliere l’eventuale rivale della Juve. Che le due squadre arrivino al primo scontro diretto con 18 punti di differenza in classifica è un dato anomalo. L’Inter ha fatto decisamente più di quanto fosse prevedibile. Il Napoli, per la precisione Ancelotti, ha fatto un disastro. A prescindere da tutto 18 punti sono un’anomalia. Non c’è così tanta differenza di valore.

La sfida di stasera è più equilibrata di quanto non dica la classifica. L’Inter parte favorita. Per quanto fatto vedere sin qui. E’ una squadra che sa esattamente cosa vuole, e sa anche come ottenerla. E’ una squadra che ha la faccia cattiva del suo allenatore. Il Napoli sin qui ha mostrato quella “paciosa” di Ancelotti. Con Gattuso le cose dovrebbe cambiare, cambieranno sicuramente perché è impossibile fare peggio.

Restano i limiti strutturali di una squadra costruita malissimo, e per il momento non ancora corretta. Se sono eccessivi i 18 punti di differenza in classifica, forse era anche folle pensare che le due squadre fossero sullo stesso livello. Anche se l’organico è molto simile, questo non è il Napoli di Sarri. Perché in maniera criminogena sono stati venduti, soprattutto non sostituiti, giocatori in ruoli chiave. E poi perché il tempo passa per tutti. Chi con Sarri era a 30 anni al top della condizione psicofisica, a 32 inizia ad avere qualche scricchiolio.

Il Napoli può vincere, ma deve fare la partita perfetta. Cosa che sin qui è riuscita solo in una circostanza, ad Anfield. E deve sperare che le vacanze di Natale abbiamo imborghesito i nerazzurri. Possibile ripetere la partita perfetta, conoscendo Conte difficile ipotizzare un imborghesimento. Ma in partita secca può succedere di tutto.