Napoli, il peso infamante di una sentenza politica

Continua a tenere banco la sentenza con la quale la Corte d’Appello Federale ha rigettato il ricorso del Napoli avverso la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione, conseguenti alla mancata disputa della gara contro la Juventus.

Partendo dal presupposto che le sentenze si rispettano. Al limite, si contestano nelle opportune sedi legali, appare dunque superfluo entrare nel merito.

Eppure, la necessità di fare chiarezza su determinati passaggi del dispositivo emesso dal collegio giudicante è quasi un atto dovuto.

Perché le durissime parole con le quali il Presidente Sandulli ed i suoi colleghi di camera di consiglio accusano il Napoli di frode sportiva, in concorso con l’Asl e la Regione, ledono irrimediabilmente la credibilità e la reputazione della società partenopea.

Al contempo, mortificano e umiliano un mucchio di persone. Tifosi accaniti e semplici appassionati della squadra in maglia azzurra.

Trascurando, almeno in questa sede, le implicazioni strettamente connesse ad una eventuale querela per lesione d’immagine e abuso d’ufficio, ad alimentare il dibattito è l’asettico linguaggio attraverso il quale un organismo giuridico teoricamente super partes arriva alle conclusioni.

Orbene, secondo Sandulli ed i suoi colleghi, il Napoli avrebbe volontariamente creato un alibi per non giocare la partita con la Juve.

Affermano che l’Asl aveva solo consigliato di attenersi al protocollo. Negando, così, le dichiarazioni rilasciate pubblicamente dai responsabili della stessa Azienda Sanitaria Locale. Che, invece, hanno confermato l’esplicito divieto a imbarcarsi per Caselle.

Nondimeno, le motivazioni della Corte d’Appello non hanno tenuto minimamente in considerazione gli avvenimenti precedenti. Con il cluster epidemico maturato in seno al Genoa, affrontato dagli azzurri qualche giorno prima alla partenza per Torino

Quindi, piuttosto che abbondantemente comprovate da prove inoppugnabili in possesso del collegio giudicante, le loro conclusioni sembrano più frutto di considerazioni a carattere personale. Un vero e proprio processo alle intenzioni.

Proprio queste circostanze lasciano basiti. E’ inaccettabile, infatti, usare parole talmente forti, pesanti come macigni. Capaci di seppellire sotto una montagna di sterco l’immagine di una società che sostanzialmente fa business attraverso il calcio, senza avere prove concrete. Bensì, solamente deduzioni francamente opinabili…

Perciò, la sensazione diffusa a Napoli e dintorni rimane quella che le Istituzioni calcistiche abbiano fatto di tutto per aggrapparsi agli specchi. Abbarbicarsi con le unghie e con i denti, pur di tutelare il regolare svolgimento del campionato. Senza intoppi, né rinvii. Al grido di “salviamo il protocollo”.

Un abominio etico, prim’ancora che una concessione garantita all’italico pallone. In spregio alle norme draconiane cui sono sottoposti quotidianamente tutti quelli che non giocano a calcio da professionisti.

E mentre ai semplici cittadini, agli imprenditori e le loro aziende vengono quotidianamente affievoliti una valanga di diritti costituzionali, il Governo ha dato al calcio una sorta di salvacondotto. Consentendogli di proseguire l’attività agonistica, nonostante l’eccezionalità del momento.

Ovviamente, in questo scenario, era doveroso punire severamente chiunque avesse attentato alla sacralità di quel privilegio.

A margine della vicenda, una considerazione di carattere semantico. Perché l’uso della parola, in una società civile che ha la presunzione di qualificarsi tale, non può e non deve essere derubricato a mero esercizio dialettico.

Dunque, il dispositivo della sentenza d’appello, senza mezze parole, taccia apertamente la società presieduta da Aurelio De Laurentiis di slealtà sportiva. Anzi, si spinge addirittura oltre.

Allora, accusare il Napoli di aver sostanzialmente barato, al fine di strumentalizzare le Istituzioni regionali, equivale implicitamente a sostenere la tesi che la controparte di questa squallida vicenda dev’essere sdoganata da comportamenti amorali.

Inaccettabile, poiché la storia del calcio italiano racconta ben altro!