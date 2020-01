Napoli, ciclo finito (da due anni): serve la rivoluzione. Pochi gli incedibili

Per ciò che riguarda il Napoli bisogna fare una considerazione generale. Questa è una squadra radicalmente da rifare. Perché molti giocatori cominciano ad avere una certa età. E dovendosi impostare un nuovo ciclo forse non è neanche giusto puntare su chi ha 29/30 anni. Il che vuol dire che ci sono giocatori che in presenza di offerte congrue possono partire anche subito. Diciamo Insigne, lo stesso Kouylibaly, magari Allan. Non che non siano buoni, ma se c’è l’offerta giusta (che non sarà mai quella che era possibile ai tempi di Sarri) uno o due possono anche partire subito. Fabian merita un discorso a parte. Nessuno dubita del suo talento. Ma non ci sta con la testa. Gioca fuori posizione, e ha fortissime sirene dalla Spagna. Perché dovrebbe restare a Napoli dove questa stagione è un disastro, e la prossima sarà probabilmente anche senza Champions? Anche in questo caso se c’è l’offerta giusta meglio vendere subito.

Callejon e Mertens a prescindere dal loro valore a fine campionato avranno 33 anni. Possono essere utili per fare da chioccia ai giovani. Ma dipende dalle condizioni che pongono per il rinnovo.

A ben guardare ci sono pochi giocatori concretamente incedibili in questo momento. Meret, Di Lorenzo, Manolas (mettiamo subito coloro che hanno commesso gli errori ieri sera). Poi Zielinski, Elmas, Milik, Lozano (venderlo adesso sarebbe un bagno di sangue). Tutti gli altri sono potenzialmente cedibili, anche subito. Tenendo ben presente che sulla lista Uefa non si possono fare oltre tre cambi.

Il Napoli ha chiuso il ciclo con Sarri. Ancelotti ha fatto danni inenarrabili, ma adesso non bisogna continuare a fare errori. C’è da rivoluzionare tutto, facendo scelte intelligenti. Ma nel Napoli c’è qualcuno in grado di tutto ciò?