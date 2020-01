Per arrivare in zona Champions servirebbe… il Napoli di Sarri

La sconfitta di ieri sera della Roma offre nuove prospettive a questa sfida tra Napoli e Inter. In verità i giallorossi restano lontanissimi in classifica, e lo sarebbero anche in caso di vittoria azzurra. Sta di fatto che non si tratta di una squadra imbattibile. E’ quella di Fonseca una squadra che strada facendo può perdere punti, anzi sicuramente li perderà. Sta al Napoli farsi eventualmente trovare pronto.

Mancano di qui alla fine della stagione 21 partite. Il Napoli ha a sua disposizione 63 punti. Potrebbe chiudere a quota 87. Per capirci: se vincesse sempre farebbe 4 punti in meno del Napoli di Sarri, quel Napoli che 5 punti li lasciò in albergo a Firenze. Il Napoli ovviamente non le vincerà tutte. L’obiettivo potrebbe essere quello di arrivare intorno a quota 70/73 punti. Che ovviamente potrebbero anche non bastare, sia ben chiaro. Ma il Napoli deve darsi un obiettivo importante, altrimenti sarebbe la fine di tutto. Per arrivare a 70 punti il Napoli può permettersi di qui alla fine della stagione 3 sconfitte e 4 pareggi. E ovviamente vincere le altre 14 partite.

Può farcela? Il Napoli di Sarri si, avrebbe avuto la possibilità di farlo. Per due volte ha fatto 48 punti in un girone. Qui si tratta di farne 49 con 2 partite in più. E’ difficilissimo, ma perché non tentare?