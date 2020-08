Napoli, c’è una squadra da rifondare. Nello spirito e negli uomini. Gattuso è l’uomo giusto?

In campionato per trovare un Napoli così disgraziato bisogna tornare al 2009, l’anno di Reja e Donadoni. Dal ritorno in A è stata l’unico anno in cui gli azzurri non si sono qualificati per l’Europa. Nelle Coppe abbiamo ripetuto il Napoli del 2012, con ottavi di Champions e Coppa Italia. Insomma abbiamo visto il meglio ed il peggio dell’era De Laurentiis, numeri alla mano.

Ma nel calcio non contano solo i numeri. C’è la sensazione, l’inerzia. Nel 2009 al Napoli non si chiedeva altro che salvarsi. Stavolta eravamo reduci da 3 secondi posti negli ultimi tre anni. Poi basta leggere i nomi dei giocatori a disposizione di Donadoni e quelli di quest’anno. Nel 2012 il Napoli uscì ai supplementari col Chelsea, dopo essersi qualificato in un girone della morte. Stavolta col Barcellona non si è mai data l’impressione di poter passare. Ed il girone era molto ma molto più abbordabile. Quando si fa il bilancio di una stagione bisogna tener conto di tante cose.

Poi per assurdo il bilancio gioco forza è positivo. Per la Juve è un disastro se vinci solo lo scudetto. Per il Napoli è festa grande per la Coppa Italia. Alla fine il trofeo in bacheca fa tutta la differenza del mondo. Ma le preoccupazioni restano.

Questa è una squadra da rifare, dalle fondamenta. Non solo negli uomini, soprattutto nello spirito. Alcuni giocatori sono stati trattenuti oltre il limite fisiologico. Su tutti Koulibaly, giocatore straordinario, ma che palesemente ha perso stimoli. Poi i nomi che conoscete, Allan, Milik, Callejon. Poi ci sono giocatori come Younes che a Napoli è come se non ci fossero mai stati. Ed altri che a Napoli non si capisce cosa ci facciano.

Questa è una squadra che ha la necessità di cambiare dna. Staccarsi dall’idea del calcio di Sarri. Bisogna dare un taglio netto. E per farlo serve un nuovo progetto, completamente differente. Quello che fece Benitez, che prese una squadra che aveva fatto grandi cose giocando in modo speculativo, puntando sui tre tenori. Il Napoli cambiò. Da squadra femmina, che subiva e ripartiva, divenne squadra che imponeva il suo gioco. Un taglio deciso, in quel modo fu impossibile fare paragoni col passato.

Ora bisognerebbe fare una cosa del genere. Il Napoli sin qui è stata squadra rapida, veloce, leggera. SI potrebbe cambiare, puntando a mettere su una squadra fisicamente ben strutturata. Per cambiare registro una volta per tutte. Si può fare. Ma bisogna essere bravi e veloci sul mercato. Vendere subito chi non serve più, o resterebbe a mala voglia. Allan, Koulibaly, ma anche Fabian, per dirne una. Privarsi semmai anche di giocatori fortissimi sulla carta, ma che in campo non rendono, vedi Zielinski. Si potrebbe incassare un bel gruzzoletto da reinvestire.

Ma nel Napoli c’è qualcuno in grado di convincere certi giocatori? Benitez convinse Higuain, Albiol, Callejon e Reina. Poi seppe scegliere altri ancora. Da quel giorno quanti acquisti azzeccati sono stati fatti per davvero? Giocatori fatti e finiti, in età non giovanile o avanzata che hanno reso davvero? Ci viene in mente solo il nome di Allan, ma non stiamo parlando di uno che arrivava da un top club.

Poi domanda da mille ghinee: Gattuso è l’allenatore giusto per la ricostruzione? E’ stato perfetto a prendere per i capelli una squadra che sembrava allo sbando. Una squadra che rischiava la retrocessione. L’ha portata alla vittoria in Coppa Italia, e, se ce ne fosse stato bisogno, magari al quinto posto in classifica. Ma alcune sue scelte non convincono. Al Napoli servirebbe un altro Benitez, con annesso procuratore abile sul mercato. Avrebbe potuto essere Ancelotti, che aveva carisma e conoscenze. Ma Carletto ha fatto il paraculo. Ha pensato a non fare incazzare il presidente. Ed ha dato luce ad un aborto.