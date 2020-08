Barcellona-Napoli The day after. Palesati i “soliti” limiti mentali, ma il settore tecnico non è senza colpe. Il futuro preoccupa

Il giorno dopo Barcellona-Napoli.

Una sconfitta in terra catalana contro il Barça è quasi la normalità, non lo diciamo noi, ma i numeri-nelle ultime 36 gare interne in Europa il Barcellona ha collezionato 32 vittorie e 4 pareggi- ma è lo sviluppo della gara a lasciare l’amaro in bocca.

Il Napoli dopo appena otto minuti si è spento e si è praticamente consegnato ai padroni di casa, errore che quando contro hai gente come Messi e Suarez paghi a caro prezzo. A fine gara, c’era la netta sensazione di aver sprecato l’occasione della vita. La squadra di Setien è arrivata fino all’ora di gioco, dopodiché si è incredibilmente spenta. Il tecnico spagnolo per le troppe defezioni non aveva a disposizione molti cambi, solo belle speranze del settore giovanile, ma il Napoli, non ha saputo valutare la cosa. Sarebbe bastato replicare la prestazione dell’andata, ossia un Napoli assai compatto nelle prima frazione di gioco e poi, al primo cenno di calo catalano, l’attacco senza soluzione di continuità. Ma niente di tutto questo.

Per la verità, anche determinate scelte del tecnico hanno lasciato qualche perplessità. La prima, che ormai rischia di diventare davvero un problema, è quella di preferire ancora Ospina a Meret, di questo passo il friulano rischia di cadere nel limbo di promessa mancata e di bruciare la propria carriera.

L’assenza di Maksimovic.

Il serbo, dall’arrivo di Gattuso, è il difensore che meglio si adattava a Manolas e poi a Koulibaly ed era anche colui che offriva più garanzie.Gattuso, invece, nella gara più importante dell’anno, ha preferito schierare la coppia che ha palesato più problemi di coesistenza ed i risultati sono stati davvero pessimi, ma non soltanto per demeriti loro.

Il problema principale risiede nella mediana.

E’ chiaro a tutti che in un centrocampo a tre non possano coesistere Fabian e Zielinski. Le due mezz’ale non hanno dinamicità, non hanno capacità di rincorrere gli avversari quando serve e di conseguenza tutta la fare difensiva ne soffre e molto spesso i centrali vengono lasciati alla mercè degli attaccanti avversari. Per la verità, a convincere poco è stata anche la scelta di preferire Demme a Lobotka. Lo slovacco, nelle ultime esibizioni, aveva mostrato di essere più in palla rispetto al tedesco, ma la sua candidatura non è stata presa in considerazione.

La stagione del napoli si è consulta con una sconfitta. Ora si parte col calciomercato e con il ritiro. Ma il napoli, società ed area tecnica devono avere un confronto, bisogna capire cosa fare da grande. Oggi il Napoli è un ibrido, ma non può restare così a vita. La stagione 20/21 sarà lunga e stressante, ma sarà anche quella fondamentale per il futuro prossimo di questa squadra. Il Napoli deve rientrare nel giro che conta, un ulteriore passo falso, potrebbe significare addio ai progetti di gloria.