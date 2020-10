Napoli, un mercato scoppiettante accresce le ambizioni degli azzurri

La fisicità di Bakayoko completa il Napoli

Il Napoli con l’acquisto last minute di Tiémoué Bakayoko ha dato un segnale inequivocabile a tutto il campionato: vuole essere competitivo fino in fondo e rientrare almeno tra le cd. “Fab Four”.

Ed il 26enne francese di origini ivoriane, prelevato dal Chelsea con la formula del prestito secco, potrebbe essere il tassello mancante per riuscirci.

Tutto sommato, aver aggiunto Bakayoko, al momento, sembra la miglior soluzione possibile. Perchè serviva un centrocampista con determinate caratteristiche tecnico-tattiche, da affiancare a Fabián Ruiz e Zieliński, per aumentare il valore dell’organico, senza appesantire più di tanto il bilancio societario. Garantendo, low cost, esperienza e fisicità.

Cambiare modulo e avere maggiore protezione

Al contempo, l’ex Blues allunga le rotazioni dei potenziali titolari ed offre maggiori alternative a Gennaro Gattuso, capace di trarre il massimo quando deve lavorare per adattare il sistema di gioco all’avversario di turno. Passando dal tradizionale 4-4-3 al 4-2-3-1.

L’innesto di Bakayoko, unito alle due mezz’ali di qualità, consentirà al Napoli di avere una mediana dinamica e ordinata. Sufficientemente associativa, da poter dominare il possesso e palleggiare in spazi stretti. Ma con l’attitudine ad avere una risorsa davanti alla linea difensiva in grado di proteggerla efficacemente.

Un profilo strategico peculiare, dal forte impatto fisico. Un muscolare che si farà sentire nei duelli corpo a corpo e nella lotta a rimbalzo, facendo a sportellate con chiunque, senza alcun timore reverenziale.

Sarà interessante, quindi, valutare come, nella mediana dei partenopei, orientata a produrre un calcio essenzialmente subordinato al possesso, si inserirà un centrocampista come Bakayoko, che in campo sa fare tante cose. Una scommessa per la filosofia proattiva di Ringhio. Ma con margini di riuscita promettenti.

La lacuna a sinistra non è stata colmata

Indubbiamente, alla società va dato atto di aver smentito i suoi detrattori. Quelli che l’accusavano volesse consapevolmente rinunciare a compiere l’ultimo passo. Inserire il pezzo mancante, in grado di completare l’organico. Facendo compiere al Napoli il definitivo salto di qualità.

Magari la direzione sportiva poteva fare qualcosina in più.

Cristiano Giuntoli, però, sarebbe il primo a convenire che la mancanza di un’alternativa credibile a Mario Rui rappresenta una piccola macchia sulla progettualità della società. Tutt’ora incapace di trovare un degno sostituto al lungodegente Ghoulam.

Nella sostanza, l’annoso problema legato al completo recupero dell’algerino è rimasto finora irrisolto.

Certamente, dal punto di vista meramente numerico, il ruolo potrebbe pure essere coperto, con l’utilizzo di un destro naturale come Hysaj, adattato sul lato opposto. Per l’albanese, la trasformazione da esubero mal sopportato, a potenziale titolare, è stata un’opportunità troppo ghiotta.

L’impressione, tuttavia, è che continui a mancare un altro terzino sinistro. Una lacuna conclamata. Eppure mai colmata.

Verosimilmente, il regime di austerity diffusa, inidoneo a far decollare qualsiasi trattativa, ha suggerito al direttore di non fare il passo più lungo della gamba. Decidendo per una soluzione interna…

Un calciomercato quasi perfetto

Oggettivamente, pensare di poter costruire una squadra perfetta è inimmaginabile. Specialmente in una situazione del genere. Con il mercato inflazionato dalla crisi trasversale prodotta dalla pandemia. Contraddistinto da pochissimo contante circolante all’interno del sistema.

Senz’altro lo sbarco di Bakayoko all’ombra del Vesuvio potrebbe aver suscitato a livello mediatico un interesse ridotto. In fin dei conti, si tratta di un giocatore già visto in Serie A, due anni fa, con la maglia del Milan.

Nondimeno, la sua specificità lo rende un giocatore unico nella rosa del Napoli. Pronto a prendersi un mucchio di responsabilità là dove serve. Nella zona nevralgica del campo. Con uno stile calcistico aggressivo e la fisicità preponderante.

Francesco Infranca

<strong>- segui per semprenapoli su <a href=”https://www.facebook.com/PSNapoli/“>facebook</a>, <a href=”https://twitter.com/PerSempreNa“>twtter</a>, <a href=”https://www.youtube.com/channel/UCNzxyM-tIFWLypMDDgaZA_Q“>youtube</a></strong>