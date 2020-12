Napoli: le scelte di Gattuso in vista dell’Az Alkmaar

Napoli: Gattuso ipotizza la formazione da schierare nel prossimo impegno di domani in casa degli olandesi. Turnover per amministrare rosa e minutaggio

All’orizzonte della gara di Europa League, in programma domani sera in Olanda, tra AZ-Alkmaar e Napoli, un vittoria permetterebbe ai partenopei di mettere un piede agli Ottavi.

E’ tempo di valutazioni per Gennaro Gattuso, che dovrà decidere la formazione da schierare. Dopo aver scontato il turno di squalifica in campionato, torna tra i titolari Bakayoko, mentre per completare la mediana Lobotka è pronto a ritagliarsi uno spazio.

In foto, Maksimovic

Napoli, chi giocherà in difesa

In difesa la novità potrebbe essere la presenza di Maksimovic. Sulla sinistra, invece, potrebbe tornare dal primo minuto Ghoulam. L’algerino è apparso in ottima forma e vorrebbe dare continuità, dopo un periodo sfortunatissimo.

Napoli, il sistema con cui dovrebbe giocare Gattuso

Per il modulo, Ringhio, potrebbe riproporsi con il 4-3-3. Accertato il ritorno di Ospina tra i pali, con Osimhen ancora da recuperare, entra di prepotenza il nome di Andrea Petagna per l’attacco. L’ex centravanti della Spal ha voglia di ritagliarsi uno spazio da protagonista in questo Napoli.

A pochi giorni dal quattro a zero rifilato alla Roma, l’Az Alkmaar è avvisato: il Napoli è pronto per andare all’assalto dell’Europa.

Le probabili formazioni

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Stengs, Koopmeiners; Stengs, Boadu, De Wit. Allenatore: Slot.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Bakayoko, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. Allenatore: Gattuso.

Per approfondire clicca qui.

Segui anche PerSempreCalcio.it

Salvatore de Landro