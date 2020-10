Napoli, prove tecniche di turnover senza snobbare l’Europa

Napoli, riecco l’Europa. Non sarà l’opulenta macchina da soldi alla quale gli azzurri erano abituati. Eppure, l’Europa League resta comunque una vetrina prestigiosa. Da onorare senza quella superficialità che troppe volte, negli scorsi anni, hanno dimostrato le squadre italiane nell’approcciarsi alla manifestazione.

Domani sera, dunque, gli azzurri esordiranno in Europa League. Per la prima giornata della fase a gironi, al San Paolo sarà di scena l’Az Alkmaar.

Indubbiamente, la gara con gli olandesi rappresenta per Gennaro Gattuso una ghiotta occasione per elevare l’autostima del gruppo, sulla scia dell’entusiasmante inizio di campionato.

Ne ha consapevolezza l’allenatore.

Ringhio, infatti, sa bene che la rosa a sua disposizione è qualitativamente in grado di sostenere il doppio impegno agonistico con la medesima intensità.

D’altronde, appare evidente che l’organico del Napoli possa abbinare indiscutibili qualità tecniche ad una indubbia profondità dal punto di vista numerico.

Un motivo in più anche per i giocatori, che sanno benissimo quanto l’allenatore non voglia assolutamente affidarsi ad un blocco ristretto di titolarissimi. Ma consideri il turn over un’arma ideale per evitare di spremere fisicamente e mentalmente sempre gli stessi.

Non un semplice contentino, allora. Bensì una suddivisione “strategica” del minutaggio, affinchè tutti siano sempre in grado di farsi trovare pronti.

Sostanzialmente, Gattuso ritiene la crescita dei singoli imprescindibile. Una circostanza che passa necessariamente per responsabilizzare ciascun giocatore sul fatto che quest’anno ci sarà bisogno del loro apporto, per dare forza alla squadra…

Con l’Az Alkmaar, dunque, verrà rispettato il criterio delle rotazioni.

La prima novità dovrebbe essere in porta. Gattuso sarebbe intenzionato a lasciare fuori Ospina. Davanti a Meret, quindi, dovrebbero giocare Di Lorenzo a destra e Mario Rui al posto di Hysaj, sul lato opposto.

Nella logica di concedere un turno di riposo rientra non solo il momentaneo accantonamento del terzino albanese. Ma pure l’idea di schiarare uno tra Maksimovic o Rrahmani al fianco di Koulibaly.

A centrocampo scalpitano Demme e Lobotka. Almeno uno dei due farà rifiatare la coppia di mediani che hanno schiantato l’Atalanta. Tuttavia, non è detto che l’allenatore decida di panchinare simultaneamente Fabián Ruiz e Bakayoko.

Confermatissimi Politano e Lozano sugli esterni, a piede invertito, in attacco Petagna si fa preferire a Mertens per formare la coppia d’attacco con Osihman.

Francesco Infranca

