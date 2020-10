Napoli, emergenza Europa League: i contagi all’Az Alkmaar mettono ansia

Domani sera il Napoli fa il suo esordio in Europa League. Al San Paolo, per la prima giornata della fase a gironi, è di scena l’Az Alkmaar. Una buona squadra, con qualche individualità di spessore ed un collettivo collaudato.

A creare ansia nell’ambiente partenopeo, tuttavia, non è tanto il valore assoluto dell’avversario. Quanto il fatto che gli olandesi siano funestati da ben 13 casi di Covid-19. Seppur, in maggioranza, asintomatici.

In ossequio al protocollo stabilito dalla Uefa, la gara dovrebbe disputarsi regolarmente.

Infatti, nonostante le tante defezioni, l’Az Alkmaar ha comunicato la possibilità di poter “arruolare” comunque almeno dodici giocatori di movimento, più un portiere.

Ovviamente, al netto delle considerazioni strettamente regolamentari, aleggia un certo timore, poiché un numero così elevato di positivi all’interno di un gruppo squadra rappresenta un potenziale focolaio di contagio.

Nondimeno, in casi analoghi, vedi Islanda-Italia Under 21, valida per le qualificazioni agli Europei di categoria, il match è stato rinviato, a causa delle positività al Coronavirus emerse tra gli Azzurrini.

Eppure, la Uefa non vuole sentir ragioni. Pare davvero che il buon senso non alberghi nelle segrete stanze dell’organismo che organizza e gestisce le Coppe.

Servirebbe una scossa decisiva. Un intervento dal sapore fortemente decisionista, per risolvere una soluzione ai limiti del paradossale. Troppo simile a quella generata da Napoli-Genoa.

Con tutte le conseguenze che l’aver giocata quella partita hanno poi prodotto, in termini calcistici e disciplinari.

E mentre le autorità sanitarie napoletane traccheggiano, riflettendo magari se sia il caso di intervenire con lo stesso zelo dimostrato alla vigilia della partenza del Napoli per Torino, a Castel Volturo la squadra si prepara esordio in Europa League con un pizzico di timore in più.

Francesco Infranca

