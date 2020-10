Europa League, Gattuso: “La Coppa è un nostro obiettivo”

Gennaro Gattuso anima la consueta conferenza stampa, che apre la vigilia dell’esordio in Europa League del Napoli. Il tecnico pare avere le idee ben chiare circa il ruolo che gli azzurri dovranno ricoprire in nella competizione: “La Coppa è un obiettivo importante per me, lo staff, la società. Rappresenta tanto, per tutti noi. Sappiamo i sacrifici che abbiamo fatto l’anno scorso per qualificarci direttamente…“.

Ringhio è consapevole che la sua squadra ha tutte le carte in regola per partire con il piede giusto, senza trascurare nessuno degli potenziali target stagionali: “Non scegliamo obiettivi, metteremo sempre la migliore formazione. Sembra che domani giochiamo con gli scappati di casa, mentre è un girone difficile. L’Az l’anno scorso era al vertice con l’Ajax, ha dato via un solo giocatore. Hanno problemi di Covid, ma mancherà solo un titolare in attacco. Dovremo esprimerci al massimo…“.