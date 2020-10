Europa League, Gattuso: “Non faremo turnover”

Gennaro Gattuso ha ammesso durante la conferenza stampa, che il Napoli che esordirà domani sera in Europa League potrebbe essere parzialmente ridisegnato rispetto a quello visto finora in Serie A: “Non faremo tantissimo turnover. Ci saranno tre o quattro novità rispetto che all’Atalanta. Bisogna fare scelte giuste e non cambiarne nove o dieci. Metti anche in difficoltà i giocatori che mandi in campo…”.

Con l’Az Alkmaar, quindi, spazio alla rotazione scientifica della rosa, funzionale a garantire minutaggio a chi, in un prossimo futuro, potrebbe essere utile pure in campionato: “Abbiamo tanti calciatori. Si gioca ogni tre giorni e chi si allena in un certo modo, trova spazio. Parlerà il campo…”.

Contro gli olandesi, dunque, Lorenzo Insigne, ormai pienamente recuperato dall’infortunio, dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. Una ipotesi avvalorata dalle parole di Gattuso: “Insigne deve mettere benzina nelle gambe, allenandosi con continuità. Spero di avere sempre queste difficoltà nelle scelte…”.

