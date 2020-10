Napoli-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN?

La partita Napoli-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda precisamente sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Per tutti gli abbonati Sky Napoli-Atalanta sarà a disposizione anchein diretta streaming mediante Sky Go: la partita sarà visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma.

Il match del San Paolo potrà essere visto anche in streaming su Now Tv: il servizio live e on demand di Sky offre infatti la visione delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a chi acquista uno dei pacchetti offerti.