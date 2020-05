Napoli: ecco come si allenano gli azzurri in tempo di distanziamento sociale

Il virus stravolge i criteri di allenamento

Il Napoli si trasforma, e stravolge il modo di allenarsi. Per garantire a tesserati e staff di supporto le idonee tutele igienico-sanitarie, gli azzurri hanno dovuto cambiare radicalmente le consuetudini in voga presso il centro tecnico.

La necessità di rispettare appieno i protocolli di sicurezza, affinchè l’attività agonistica, seppur a piccoli gruppi, potesse effettivamente ricominciare, ha imposto rigide procedure di controllo e distanziamento.

Certamente poco compatibili con uno sport situazionale e di contatto. Che, tuttavia, non ammettono alcuna deroga. Almeno fino a quando non verrà definito il protocollo del comitato tecnico scientifico del Governo, sulla disciplina degli allenamenti collettivi.

Così, a Castelvolturno hanno provato a formalizzare una routine quanto più vicina possibile a quella tipica. Sostanzialmente, la classica settimana di preparazione della squadra alle gare ufficiali. Un ritorno alla pseudo normalità, funzionale alla ripartenza del campionato.

Chiaramente, senza provare situazioni tattiche e di reparto. Tantomeno, concludendo le sedute con la partitina a ranghi contrapposti.

Il Napoli ridisegna Castelvolturno

E’ passata una settimana, da quando il Napoli ha ripreso gli allenamenti individualizzati. Vediamo, allora, com’è andata.

La prima cosa da rimarcare è che in questo lasso di tempo, i calciatori sono stati sottoposti a ben quattro tamponi. Ovviamente, dall’esito negativo.

Al netto dell’infortunio accorso a Manolas, che ha riportato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra, la settimana è proseguita senza altri intoppi.

I calciatori raggiungono in orari diversi e prestabiliti il centro allenamenti. Con mezzi propri. Rispettando le misure anti contagio. Dunque, tutti con la mascherina, ed ognuno con la propria auto.

Spogliatoi blindati. Dritti in campo, quindi, già in tenuta da lavoro. Distribuiti nei tre campi su cui è strutturato il training center, i calciatori lavorano individualmente, in zone delimitate.

Lavori a secco e tanto pallone

Generalmente, le sedute sono strutturate per stimolare il ritorno graduale all’attività agonistica. E monitorate costantemente dai droni, che sorvolano i campi di Castelvolturno, per raccogliere il maggior numero possibile di dati. Un feedback utilissimo per Gattuso ed il suo staff nella modulazione degli stimoli allenanti, da fornire poi ai vari gruppi di allenamento.

Una prima parte dedicata agli aspetti condizionali e metabolici. Con lavori “a secco” indirizzati al ripristino della potenza aerobica. Alternati all’utilizzo dei pesi. Nonché esercizi di squat a carico naturale. Senza trascurare, ovviamente, la flessibilità degli arti inferiori.

A quel punto, scatta la seconda fase dell’allenamento. Quella svolta prettamente con il pallone. Circuiti tecnici, tesi a stimolare il contatto frequente piede-palla, con tutte le superfici di appoggio.

Indubbiamente, l’intensità non è massimale o sub-massimale. Del resto, non potrebbe essere altrimenti. Tuttavia, il lavoro sembra proseguire in maniera proficua per tutti.

D’altronde la voglia di riprendersi lo status di calciatori a tutti gli effetti, è tanta. Dopo due mesi e passa di lockdow e clausura monastica.

La mancanza dei massaggiatori è insopportabile

All’uscita dal campo, niente massaggi e doccia. Ad attendere i calciatori, invece, il cambio completo per tornare ad allenarsi il giorno successivo.

Ecco, proprio la mancanza di massaggiatori e fisioterapisti potrebbe essere la lacuna maggiore, sulla strada del progressivo ritorno alla normalità.

La necessità di mantenere inviolate le distanze di sicurezza, infatti, impedisce qualsiasi tipo di intervento pre e post allenamento, sui muscoli dei calciatori.

Con la conseguenza pratica che anche il più semplice degli affaticamenti muscolari, potenzialmente, potrebbe trasformarsi in qualcosa di ben più grave.

Purtroppo, le norme in vigore attualmente, non consentono alcuna possibilità di bypassare il problema. L’unica soluzione, è affidarsi al riposo fisiologico.

Francesco Infranca

