Napoli al via: ma un buon 30% dei giocatori oggi a Castel di Sangro andranno via. E c’è un macigno sulla strada di Ringhio

E’ iniziata la nuova stagione del Napoli. Oggi primi allenamenti a Castel di Sangro, ieri raduno al San Paolo. Una volta di diceva per fare le visite mediche. Oggi semplicemente per fare i tamponi. Del resto la truppa si era sciolta 15 giorni prima a Barcellona, difficile immaginare di trovare i giocatori troppo fuori condizione.

Non è stata una stagione normale quella che si è chiusa ufficialmente ieri con la finale di Champions. Non lo sarà neanche questa. Sempre che non ci siano nuove sospensioni, si parte il 19 settembre per finire poco dopo il 20 maggio. Calendario stretto tra campionato, Coppe Europee, Coppe nazionali, Campionato Europeo per nazioni, ed inizio delle qualificazioni per il mondiale del Qatar.

Per il Napoli speriamo che sia una stagione meno complicata. Quella passata è stata terrificante. Un mercato da ritiro tessera per chi l’ha pensato. Un allenatore che ha commesso tutti gli errori possibili, ed anche quelli inimmaginabili. Nella lunga storia del calcio non si era mai visto un tecnico che va in ritiro da solo, mentre i giocatori si ammutinano. Nonostante questo il Napoli ha raccolto il massimo: una Coppa Italia, e gli ottavi di finale di Champions. Il disastro è stato in campionato. I 62 punti finali dicono che la squadra ha perso 29 punti rispetto a due anni prima. Sono tanti, troppi. E’ vero c’è stato un lungo black out da novembre a febbraio. Vero che nelle ultime 7/8 partite si è mollato, visto che non c’era nulla in palio. Sta di fatto che un deficit di 29 punti è enorme.

Si riparte tra mille dubbi. Un allenatore in scadenza di contratto, che non vuole il rinnovo. Un mercato che si sa sarà importante, sia in entrata che in uscita, ma che al momento è fermo. Ci sono almeno 3 giocatori in uscita che iniziano la preparazione con gli azzurri. Oltre ad almeno 4 o 5 fortemente indiziati di partire. Giocatori che dovranno essere sostituiti. Si dirà: il mercato ufficialmente non è ancora iniziato. E le difficoltà del Napoli sono anche delle altre squadre. Vero, ma qui parliamo del Napoli, e non possiamo non notare certe cose. E poi il Napoli ha tempi biblici per i suoi contratti. Già qualche obiettivo si è perso per strada. Si parte oggi sapendo che a buon peso un terzo dei giocatori in ritiro andranno via.

E si parte con un macigno che rischia di condizionare la stagione: chi sarà il portiere azzurro per la prossima stagione? Ad essere sinceri c’è una sola persona al mondo che tra Meret ed Ospina sceglierebbe il secondo. Ma quella persona è il tecnico del Napoli, colui che fa la formazione. Gattuso ha preso quella che a Napoli si chiama “’na capata” per il colombiano. Lui è il tecnico, lui ha la responsabilità della scelta. Quello che è inconcepibile è pensare di andare avanti con tutti e due. Tutto il mondo del calcio, tranne Gattuso, farebbe giocare Meret. Ma Ringhio ha diritto di scegliere chi vuole. Quello che non può fare è pensare di alternarli.