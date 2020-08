La notte dei rimpianti: se la Lazio va in Champions…

Come la Lazio possa aver chiuso la stagione con 16 punti di vantaggio su Napoli resta un mistero. Gattuso ha rimesso la Chiesa al centro del Villaggio, almeno per una sera. Vittoria al di là del risultato, una partita in cui gli azzurri hanno fatto sempre quello che volevano. Anche quando concedevano spazio ai rivali la cosa sembrava voluta. Il risultato non rende giustizia agli azzurri. La Lazio ha trovato il gol del momentaneo pareggio su un rimpallo. Ed ha avuto una sola altra vera occasione, con un palo subito dopo il secondo vantaggio azzurro. Per il resto poco o nulla. Qualche buon elemento, e poco altro.

Questo non va altro che acuire il rammarico per un campionato compromesso all’inizio, e che poi non è stato possibile recuperare. Ma chi sbaglia paga. Ed il Napoli, vecchia gestione, ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Ed anche qualcosa in più. La Lazio ci ha creduto, ha avuto la Dea Eupalla dalla sua parte. Inzaghi con un organico da 7^ posto ha portato i biancocelesti in Champions. O magari no. Perché con Roma e Napoli ancora virtualmente in grado di vincere in Europa…

Resta il rammarico per un campionato in cui il Napoli ha lasciato per strada almeno 20 punti (basti pensare alle allucinanti sconfitte casalinghe con Cagliari, Bologna, Parma, Fiorentina e Lecce). E adesso c’è anche la preoccupazione per Insigne. Ma c’è tempo per questo.

Il Napoli chiude al settimo posto. Il dubbio, che è quasi certezza, è che se non avesse vinto la Coppa Italia in campionato avrebbe chiuso quinto, ma non lo possiamo sapere. E adesso sotto col Barcellona. Una gara che non è solo uno sfizio. Ma una opportunità. E non è vero che gli azzurri non hanno niente da perdere. Hanno da perdere il passaggio ai quarti, con annessi e connessi. Maa quella partita mancano 7 giorni.