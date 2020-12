Multa a Messi per l’omaggio a Maradona: la paga Gaspart

Il gol con cui Messi ha omaggiato Maradona costa carissimo.

Minuto numero 73 del match contro l’Osasuna. La Pulga tira fuori dal suo cilindro una magia. Un mancino incrociato dai venti metri, imparabile. A quel punto, sguardo al cielo, esulta togliendosi la maglietta del Barcellona.

Sotto c’è la numero 10 dei Newell’s Old Boys, club dove Leo è cresciuto e dove ha giocato anche Maradona, anche se solo per cinque partite.

Il giudice sportivo della Liga non si è fatto impietosire. Non ha tenuto conto della eccezionalità della situazione, confermando il cartellino giallo e anche la multa, sia al calciatore che al club. L’unico sconto arriva sulle sanzioni, che sono quelle minime: 600 euro a Messi, 180 al Barça.

Ma la Pulce, probabilmente, non sborserà neanche un euro. A pagare la sanzione, infatti, ci penserà Joan Gaspart, presidente del club tra il 2000 e il 2003.

Lo ha spiegato lo stesso Gaspart al programma “El 10 del Barça”, attaccando frontalmente la federazione spagnola: “È una vergogna che l’omaggio a un calciatore come Maradona, uno dei migliori al mondo e che ho contribuito a portare al Barcellona, si dia lo stesso valore di quando un calciatore si toglie la maglia. Quello che dicono i regolamenti è fatto per sapere quando vanno applicati...”.

L’ex storico vice di Nuñez, il numero uno che ha portato Diego al Camp Nou, ha rincarato poi la dose: “Preferisco pagare io quei soldi piuttosto che farli pagare al Barcellona, perchè una dimostrazione da parte di noi soci di quanto sia vergognoso che la federazione non abbia avuto la decenza morale ed etica di dire che ciò che ha fatto Messi è una cosa speciale e che va applaudita. Non è un problema di quanto guadagna Messi, si tratta di un atto di riconoscimento in tutto e per tutto simile a quello che ha fatto lui stesso con la maglia della sua prima squadra e con il numero 10 di quando la indossava Maradona...”.