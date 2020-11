Moratti: “Koulibaly il difensore più forte d’Europa”

In una recente intervista a Tuttosport, l’ex storico presidente dell’Inter, Massimo Moratti, s’è espresso sulla sua squadra del cuore, spendendo anche parole d’elogio per il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, che come sappiamo è molto soggetto a voci di mercato.

Ecco ciò che ha detto Moratti:“Kanté sarebbe molto utile. Conte ha ragione, il francese sarebbe il tassello ideale per il centrocampo. In difesa mi piacerebbe allineare Koulibaly: è il più grande difensore attualmente giochi in Europa. Con Kanté e Koulibaly, l’Inter vincerebbe il campionato”.