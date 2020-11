Montefusco su Insigne: criticato solo perchè napoletano!

Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare dell’ultima prestazione di Insigne con la nazionale e della sua situazione attuale: “Lorenzo Insigne sta dimostrando di essere un leader anche in Nazionale? Sta ancora crescendo, però non mi piace quando rincorre l’avversario della Polonia perché arrabbiato. Ha un’età e deve capire che quel tipo di atteggiamento non piace a molte persone. Per il resto, è un campione. Il gol che gli hanno annullato ieri è stato bellissimo. Parliamo di un giocatore che si perde in alcuni momenti negativi, come tutti gli esseri umani. Sorprende, però, che si mettano in dubbio le sue qualità facendo strani confronti con altri ex giocatori”, ha detto l’ex tecnico azzurro.

Dopo aver speso buone parole anche sul Napoli e su come sia in corsa per lo scudetto egli aggiunge: “Tornando su Insigne, vi dico che il suo problema è che è napoletano: se fosse nato a Milano, non lo avrebbero messo sempre in difficoltà sul piano mediatico. Che cosa vogliono, da questo ragazzo? E’ sempre nel mirino. Da un napoletano, i tifosi si aspettano il massimo in ogni partita, ma è normale che esistano momenti in cui sia più difficile esprimersi”.