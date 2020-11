Monacalvo: “Pirlolandia casino e confusione: ha avuto cu… La classifica della Juventus è truccata. Sarri è stato crocifisso perché…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Gigi Moncalvo, giornalista e scrittore: “Pirlolandia è solo casino e confusione, sì. Sta rovinando un giocatore come Dybala, non ha trovato un ruolo a Kulusevski. E’ riuscito ad avere delle enormi botte di culo, ovvero Ronaldo, Morata ed un recuperato Bernardeschi dalla Nazionale. Non parliamo, poi, di questo fallimento clamoroso di Arthur. La Juve ha aspettato un anno Rabiot. Arthur non si capisce cosa sia, non fa un lancio, non fa un tiro da lontano. Bruno Fernandes è un fuoriclasse. Va bene che bisogna truccare i bilanci con le plusvalenze. La classifica della Juventus è truccata, ha due punti in meno del Napoli. Il Napoli, sostanzialmente, è a 15 punti, la Juve, senza quella manfrina, sarebbe a 13 punti. Voglio vedere cosa decide il giudice sportivo sul Brescia che si è rifiutato di andare a giocare ad Empoli in Coppa Italia. Qualunque altro allenatore avrebbe perso la fiducia dell’ambiente. Solo Capello a Sky ha avanzato rilievi. , ma c’è bisogno di “democristianoni”. Non bisogna prendere mai davvero posizione, è come nei talk show politici lottizzati. Ma, li fa gli allenamenti oppure no la Juventus? Il povero Tudor non viene inquadrato, non deve oscurare la magnificente aureola che circonda Pirlo. A Pirlo consiglierei di sorridere un po’, sembra uno che si sveglia a mezzogiorno. A Ronaldo girano fortemente le palle: non è mica contento che gli ungheresi facciano ballare la rumba alla Juve. Non occultiamo le brutte figure della Juventus. Ieri, nessuno, ha detto che la Juventus ha vinto per una papera pazzesca del portiere ungherese. Bisogna dire la verità: la Juve non ha meritato la vittoria, parlare di qualificazione anticipata non ha senso, visti anche gli avversari del girone. Sarri, in questa situazione, sarebbe stato crocifisso. Sarri era colpevole di avere la barba lunga di due giorni, ma non di 15, di non indossare la divisa sociale. Hanno lottizzato i cameraman su Sky, non inquadrano mai Tudor, mai. Tudor a cosa serve? Sono già pronti come sostituto di Pirlo?”