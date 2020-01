Modugno:”Il Napoli dice no al Chelsea per Mertens”

Modugno :” Il Chelsea insiste per Mertens ma il Napoli risponde di no. La società azzurra resiste all’assalto del Chelsea. Sarebbe difficile per il Napoli trovare un altro giocatore come Mertens. Anzi DeLa e Giuntoli stanno cercando di ricostruire il rapporto con il folletto belga a meno tre goal da Hamsik. La società propone un rinnovo per cinque anni anche se Dries si accontenterebbe di un rinnovo per due anni.”