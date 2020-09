Mister buffo Osimhen: in campo brutto da vedere, sa solo… fare gol

Ci sono giocatori che giocano per la squadra, rubano l’occhio, sono belli da vedere. Poi c’è Osimhem. Per amor di Dio, è presto per sparare sentenze. Magari è solo una questione di forma, atteso che il ragazzo non giocava una gara ufficiale da una vita. Ma visto contro il Teramo non sarebbe il caso di scommettere un centesimo su di lui. Assente per tutta la partita, ha toccato un numero infinitesimale di palloni. Spesso sbagliando il tocco in modo anche clamoroso.

Però anche stavolta ha fatto tre gol. E ne ha sbagliati almeno altrettanti in maniera clamorosa. E’ calcio d’agosto, anzi a dire il vero dei primi di settembre, ma il Covid ha sconvolto il calendario in tutti i sensi. Conta poco o nulla. Però…

Di certo non sono i tre gol ad incantare, atteso che sono arrivati contro avversari decisamente inferiori. Però con i tre della prima uscita fanno 6. I gol si pesano, sia ben chiaro, prima ancora di contarli. e questi sono… leggerissimi. Ma intanto il ragazzo non perde occasione per gonfiare la rete. Sa come si fa. Un gol di rapina, un altro in velocità, abile davanti al portiere, il terzo con un movimento in area da centravanti vero.

La cosa che colpisce d più è la sua capacità di trovarsi al posto giusto al momento giusto. Più dei gol che segnato colpiscono, paradossalmente in positivo, quelli che ha sbagliato. Il ragazzo è sempre là, pronto. Non partecipa alla manovra, ma la finalizza. Certe cose non si imparano: o le hai dentro o non c’è nulla da fare. Una questione di sesto senso. Si è detto e scritto in questi giorni di paragoni importanti. Con Drogba, ad esempio. Visto ieri non sembra un paragone calzante. Drogba era giocatore molto più completo, forte in tutti i fondamentali. Osimhen è parso altro tipo di giocatore. Uno che in campo ci sta solo per fare gol. In qualsiasi modo. Verrebbe da dire, con caratteristiche diverse, uno alla Pippo Inzaghi. Ma è inopportuno fare qualsiasi paragone. Osimhen è solo Osimhen. Uno che in campo sa fare solo una cosa: i gol.

Si dirà: troppo facile farli contro squadre decisamente inferiori. Vero, verissimo. Per questo va atteso alla prova di test più impegnativi. Ma le caratteristiche sono queste. Si è sempre detto che chi fa fare gol li sa fare in tutte le categorie. Vero, ma fino ad un certo punto, ovviamente. Ma qui non parliamo di capacità ma di caratteristiche.