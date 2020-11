Mirabelli: “Gattuso grande professionista, il Napoli ha un organico migliore della Juve”.

Ai microfoni oggi per la rubrica Voce di Popolo di Radio Marte Sport Live, c’é Massimiliano Mirabelli, grande esperto del panorama calcistico italiano ed ex dirigente del Milan. Mirabelli ha speso parole lusinghiere nei confronti di Rino Gattuso e del Napoli in generale.

“Gattuso ha dietro di se uno staff di grandissimo livello. Non mi meraviglia affatto la sua abnegazione nel lavoro che sta conducendo con il team partenopeo; sono convinto che stia facendo, e fará in futuro, qualcosa che cambierá il campionato italiano. È un grande professionista.”

In ottica tricolore, invece dichiara: “Il Napoli è uno dei migliori organici della Serie A, probabilmente anche piú della Juventus; non ha nulla da invidiare a nessuno. Gli acquisti e le riconferme hanno fatto la differenza e questo sará il punto cruciale in ottica scudetto”.

Antonio Petrone