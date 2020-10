Milik, conta solo il Dio denaro

Nulla di fatto con la Viola, si profila lo svincolo

Sul filo di lana del calciomercato Arek Milik ha rifiuto la Fiorentina. L’ultimo giorno utile per risolvere l’annosa questione contrattuale tra il polacco ed il Napoli s’è chiusa con l’ennesimo nulla di fatto.

Milik ha scelto, dunque, di svincolarsi. Dal punto di vista regolamentare significa che andrà via a parametro zero. Il suo contratto scade il 30 giugno 2021. A quel punto, potrà scegliersi liberamente la prossima destinazione. Potendo firmare con la nuova squadra già a gennaio.

Adesso si allenerà a Castel Volturno. Ovviamente da separato in casa. Ma certamente non da fuori rosa!

Una differenza che trascende gli aspetti meramente formali della diatriba tra le parti, nello status che fino al termine della stagione ricoprirà il polacco all’interno dello spogliatoio.

Separato in casa, non fuori rosa

Il motivo è presto detto. Le società possono tesserare un numero potenzialmente illimitato di calciatori. Da qualche anno a questa parte, tuttavia, la Lega Calcio stabilisce un tetto massimo ai giocatori che possono essere utilizzati nelle gare ufficiali.

Chi è estromesso dalla lista dei 25, resta a guardare i compagni…

Una situazione ben diversa dal passato, quando le società facevano indirettamente pressione sui giocatori in scadenza. La prassi consolidata era quella di estromettere chi fosse restio a rinnovare. Emarginandoli, di fatto, da qualsiasi attività della Prima Squadra. Compresi gli allenamenti e le amichevoli.

In effetti, in virtù degli accordi sindacali con l’AssoCalciatori, le società erano obbligate soltanto a fornire ai fuori rosa un tecnico professionista ed un preparatore atletico, con cui allenarsi. Per il resto, era uno stillicidio di dispetti e ripicche continue, che stancamente trascinavano il rapporto fino alla naturale scadenza contrattuale.

A Milik non si prospetta nulla di tutto questo. Ma il centravanti deve essere consapevole che, non rientrando nei piani dell’allenatore, tantomeno nella lista dei 25, difficilmente verrà aggregato al gruppo per le esercitazioni tecnico-tattiche ed il lavoro settimanale, funzionale a preparare le gare ufficiali.

In tribuna nell’anno degli Europei

Probabilmente a Milik importa poco o nulla poter perdere i prossimi Europei. Magari non s’è fatto alcuno scrupolo di coscienza nei confronti della sua Nazionale. Tantomeno potrebbe aver immaginato di avere un briciolo di riconoscenza verso il Napoli. Che comunque, prima ne ha atteso con pazienza il ritorno in campo. E dopo, la definitiva esplosione.

Indubbiamente, il polacco pare aver messo in preventivo di restare sostanzialmente fermo un anno. L’ennesimo, che dovrà necessariamente sommare ai due già persi a causa dei terribili infortuni patiti alle ginocchia.

E chissà che la scelta del polacco di mettere sul piatto della sua personalissima bilancia la possibilità di essere gratificato, in un prossimo futuro, da un munifico contratto, barattandolo con una pericolosissima stasi professionale, non sia stata influenzata dal suggerimento interessato del suo procuratore.

Un vecchio adagio della politica sosteneva che “a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si indovina…”.

Un rifiuto che danneggia il Napoli

In quest’ottica, sedotto e abbandonato dalla Juventus, non deve essere parso vero a David Pantak, fare uno sgarbo al Napoli.

Giuntoli, infatti, aveva raggiunto un accordo di massima con la Viola, che prevedeva un prestito, con obbligo di riscatto a 24 milioni di euro. Invece, all’attaccante sarebbero andati 4 milioni netti all’anno.

In effetti, una distanza non abissale, rispetto alle richieste economiche del polacco, voglioso di intascare non meno di 5 milioni a stagione.

Tenendo presente che a Napoli guadagnava 1.8 milioni annui e considerando la crisi che ha investito il sistema calcio, un pò tutte le squadre interessate a presentare una offerta, si sono spaventate di quanto potesse essere esosa la pretesa di Milik.

Così, dopo aver contribuito a far sfumare il trasferimento alla Roma per eccesso di venalità, rifiutare pure la Fiorentina equivale a relegare il polacco ad un destino di ghettizzazione. Costringendolo, quindi, nella disagiata posizione di restare comodamente appollaiato in tribuna, mentre la concorrenza battaglia per una maglia in chiave Europeo.

Milik poco lungimirante

Appare evidente che Milik non sia stato abbastanza lungimirante.

Comportandosi alla stregua del prototipo ideale del calciatore “moderno”. Orientato maggiormente verso una ricca prebenda economica. E solo in misura minore, voglioso di tutelare il prosieguo della propria carriera sportiva, sposando un progetto idoneo ad esaltarne le caratteristiche.

In definitiva, basta che gli paghino l’ingaggio. E poco importa se questo sia sovradimensionato rispetto al reale valore del giocatore…

La società, però, non è avulsa da responsabilità.

L’assenza di una precisa progettualità in tema di rinnovi ha esacerbato talmente tanto lo scontro con l’entourage del polacco, da rendere irricevibile qualsiasi offerta di rinnovo o cessione.

Una piccola macchia, su un mercato altrimenti assai proficuo.

Francesco Infranca