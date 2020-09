Milik: le questioni di principio, come gli sfizi, costano caro…

Non c’è nulla di più stupido che fare questioni di principio. Non portano a nulla, spesso ci si fa del male. Una questione di principio è quella che ha fatto il presidente De Laurentiis con Milik. L’affare con la Roma era chiuso. Il Napoli aveva un duplice vantaggio: incassava soldi per un giocatore in scadenza, un giocatore che non serve a Gattuso. E risparmiava un bel po’ di soldi per l’ingaggio. Il patron azzurro si è impuntato per la storia delle multe. Multe, ricordiamo, che devono poi essere ratificate, al momento sono solo state proposte. A naso senza una convocazione ufficiale, con tanto di pec o raccomandata, non basta. La chat aziendale non ha valore legale.

Ma il punto non è questo. Stiamo parlando di meno di un milione di euro, atteso che il Napoli voleva risparmiare un paio di mensilità. Milik ha lo stesso ingaggio di 4 anni fa, al lordo sui 4/5 milioni l’anno. Due mensilità fate un po’ voi i conti.

Adesso il polacco è fuori rosa, a busta paga del Napoli. Certo, il mercato non è ancora chiuso. C’è la possibilità di venderlo all’estero. Vediamo però a quanto lo si vende. La Roma tra prestito, riscatto e bonus portava 25 milioni. Che non sono arrivati per provare a risparmiare diciamo un milione. Se il Napoli non dovesse incassare da una ipotetica cessione in Premier almeno 24 milioni sarebbe una perdita secca.

Qualcuno dirà: e se dovesse incassare di più? E secondo voi c’è in giro qualcuno così fesso da offrire più della cifra che il Napoli aveva accettato dalla Roma?

Vediamo. Le questioni di principio sono come gli sfizi: spesso di pagano. Ma dove c’è gusto non c’è perdenza.

C’è un’altra ipotesi: Milik resta e non gioca. In questo caso lo sfizo costerebbe 30 milioni…