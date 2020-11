Milik – Everton? Un affare che conviene a tutti.

A Radio Marte Sport Live ha parlato stamane Carlo Jacomuzzi, ex diesse del Napoli, riguardo le voci di mercato intorno ad Arkadiusz Milik ed un suo possibile futuro all’Everton di Carlo Ancelotti.

“L’attacco dell’Everton è sostanzialmente scoperto e non sarebbe una sorpresa se l’ex allenatore del Napoli chiederebbe alla società il centravanti polacco ” – spiega Jacomuzzi – “La scelta non è peregrina, è un operazione che può andar bene per entrambe le parti, inoltre Ancelotti conosce benissimo Milik per i suoi trascorsi sulla panchina azzurra”.

Sulla possibilità di vedere il giocatore in Premier conclude infine: “È un calciatore di valore, ottimo per il calcio inglese. Aiuterebbe molto acquistarlo ad un prezzo contenuto in un momento dove non tutti i club hanno possibilità di spendere. Inoltre il club di Liverpool sta vivendo un momento no dopo lo strepitoso inizio di campionato.”