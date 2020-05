Milik, quando i difetti più evidenti diventano anche punti di forza

A caccia del vero Milik

Arkadiusz Milik è stato capace di trasformare i suoi limiti più evidenti, in punti di forza. Un’abilità che l’ha reso un giocatore fortemente appetibile.

Eppure, nonostante si facciano sempre più insistenti le voci ammaliatrici delle sirene, che pronosticano il centravanti del Napoli come un crack nella prossima sessione di mercato, è difficile stabilire con precisione, quale possa essere il suo reale valore.

E’ innegabile che il polacco sia ancora impantanato in una sorta di limbo. E continui a dibattersi per comprendere appieno se vuole rimanere solamente un attaccante di spessore. Piuttosto che spiccare il definitivo salto di qualità, nell’Olimpo dei Top Player (o presunti tali…).

Attaccante completo e moderno

L’incognita maggiore per Milik è legata alla corrispondenza del ruolo con una certa fisicità. Essendo alto 1.86, e possedendo un’abilità coordinativa tale, con la palla tra i piedi, da riuscire a controllare il corpo in maniera armoniosa, in rapporto alle lunghe leve rispetto al baricentro, Arkadiusz potrebbe far pensare di appartenere a quella categoria di centravanti d’area di rigore, interessati maggiormente a fare a sportellate con i difensori avversari e poco altro.

Basterebbe vederlo all’opera con la maglia della Polonia, dove affianca Lewandowski, per capire che non è affatto così. In Nazionale si muove quasi sempre in funzione del compagno di reparto, interpretando il gioco di conseguenza. Arretra, si mette a sua disposizione, gli fa da casting support.

In realtà, Arkadiusz non è solo un attaccante posizionale. Sa cucire il gioco, accorciando a metà campo. Ha un bagaglio eterogeneo di movimenti tesi allo smarcamento: padroneggia i momenti utili a chiedere il pallone sui piedi piuttosto che andare nello spazio in profondità. Oppure comprende quando è il caso di defilarsi e svuotare il cono di luce centrale, nella trequarti avversaria, per tagliare poi verso la porta.

Insomma, Milik è un attaccante moderno. Che può spendersi in più compiti nella stessa partita: creare spazi, fare sponde per gli inserimenti da dietro, difendere il pallone e permettere alla squadra di risalire, accorciando immediatamente le distanze con un lancio lungo.

Difetti sovrapposti ai punti di forza

L’impressione, però, è che nei quattro anni all’ombra di Partenope, pur avendo palesato una discreta prolificità sotto rete, Milik non abbia fatto nulla per limare i propri difetti. Sostanzialmente, fa benino un mucchio di cose. Poichè è capace di interpretare il ruolo in chiave multidimensionale. Nulla a che vedere, dunque, con quei centravanti che si piantano come un totem tra i due centrali difensivi avversari. E finiscono per essere l’ultimo punto di riferimento per lo scarico dei centrocampisti ed i tagli alle spalle degli esterni d’attacco.

Pertanto, le sue competenze tecnico-tattiche sono spendibili in diverse situazioni di gioco. Tuttavia, pare davvero che non si sforzi più di tanto per nascondere a tifosi e addetti ai lavori quelle imperfezioni che finora gli hanno impedito di trasformarsi in un Top Player.

Su tutti, la cronica incapacità di usare con efficacia il piede debole.

Giocare con un solo piede rende prevedibili

Lo scarso utilizzo del destro, nella fase di finalizzazione, lo costringe a forzare la conclusione, ricercando improbabili soluzioni di impatto con l’attrezzo, solo con l’arto dominante. Nel palleggio con i compagni, invece, l’uso esclusivo del mancino, lo porta a ricercare linee di passaggio spesso libere solamente nella sua personalissima visione del gioco.

La consapevolezza di questo specifico punto debole, da un lato, ha acuito l’intelligenza tattica del polacco, che raramente forza la giocata. Specie se si tratta di qualcosa che non rientra nell’alveo della sua dominanza mancina. Al contempo, però, ne pregiudica la corretta lettura delle soluzioni, in quanto giocare con un solo piede non sempre è conveniente.

Anche quando punta direttamente l’avversario, per creare momentanea superiorità numerica, analizzarne l’efficacia nel dribbling non prescinde dall’evidenziare l’uso esclusivo del mancino. Che lo rende prevedibile, nelle circostanze in cui è maggiormente defilato sulla sinistra. Anche qui c’è il rovescio della medaglia, e risiede nella capacità di guidare la transizione in campo aperto. Quando va in uno contro uno, nello spazio, diventa difficile togliergli il pallone ed il suo sinistro risulta determinante.

Prolungare resta la miglior opzione possibile

In definitiva, Arkadiusz sembra essere imprigionato nei suoi stessi limiti. Al netto della volontà manifestata in maniera strisciante dall’entourage del calciatore, cercare una nuova avventura, in grado di stimolarlo professionalmente. Il Napoli farebbe bene a riflettere se gli convenga davvero cedere a cuor leggero un attaccante che ha dato dimostrazione – seppur a corrente alterna – di meritare il palcoscenico del San Paolo. Oltre ad essere, finora, la miglior opzione possibile per il futuro della prima linea azzurra.

Del resto, non bisognerebbe mai dimenticare che ha compiuto 26 anni a febbraio. Ma praticamente ha perso due anni a causa degli infortuni, per non avere ancora margini di crescita, che presumibilmente può raggiungere e mantenere nelle prossime stagioni.

Considerando il contratto in scadenza nel 2021, le prospettive di incasso per il Napoli non sono così elevate. Per il club partenopeo, quindi, potrebbe essere una cessione veramente dolorosa, qualora non arrivasse quell’offerta da 50 milioni di euro cash, senza alcuna contropartita tecnica, al momento inverosimile e fuori mercato. Dagli effetti negativi maggiori di quel che sembrerebbe.

I molteplici dubbi sull’eventuale cessione del polacco sono legati indissolubilmente alle dinamiche del prossimo mercato. Paradossalmente, alle condizioni che si profilano all’orizzonte post Covid, caratterizzato da una eccessiva svalutazione dei calciatori, associata ad una mancanza di liquidità circolante all’interno del sistema, sarebbe davvero complicato, ai limiti dell’impossibile, acquistare un centravanti che sia più giovane e/o di livello superiore rispetto a Milik!

Francesco Infranca

