Milik: a caccia di certezze, fa l’occhiolino alla Vecchia Signora

Milik, che problema il contratto

L’ipotesi che Arkadiusz Milik possa salutare il Napoli esiste ed è reale. L’accordo tra il suo agente, David Pantak e la società per rinnovare il contratto in scadenza nel 2021 si mostra sempre più difficile. Logicamente, in caso di mancato rinnovo, nella prossima sessione di mercato, la cessione sarebbe inevitabile. Onde evitare di perdere poi il giocatore a parametro zero.

All’ombra del Vesuvio il pallone scorre veloce. Sicuramente lo seguono in tantissimi, e per questo motivo, non rotola certamente silenzioso. Tantomeno nascosto. Sempre ed ovunque presente nella discorsi dei napoletani. Nonostante la depressione e lo sconforto causati dalla pandemia, a tifosi o semplici simpatizzanti.

Così, le voci di mercato che quotidianamente ipotizzano un avvicinamento tra la Juventus ed il centravanti partenopeo incuriosiscono un po’ tutti. Ed alimentano un dibattito costante, in cui finisce sotto la lente d’ingrandimento proprio il polacco. Mai veramente amato dalla globalità della torcida azzurra.

Tifosi divisi sul polacco

Determinando una reazione a catena talmente profonda, tale da creare due veri e propri blocchi ideologicamente contrapposti.

Da una parte, coloro i quali sostengono a spada tratta la necessità di prolungare il contratto di Milik, in scadenza 2021. Portando a supporto di tali convinzioni, non tanto (almeno, non solo…) l’asetticità delle cifre. Che d’altronde, ne confortano il rendimento, dal punto di vista strettamente realizzativo: 46 gol in 109 presenza non sono affatto pochi. Al netto degli infortuni, che l’hanno obbligato in infermeria almeno un anno complessivamente.

Ma anche sbandierando la sua capacità, seppur fatta intravedere soltanto a tratti, di integrarsi con i princìpi voluti da Gattuso.

Un sistema di gioco funzionale a mettere al centro del villaggio un attaccante dalle caratteristiche simili a quelle del polacco.

D’altro canto, chi immagina che lo sgraziato Milik non si possa integrare con il gioco tecnico ed elegante della Juventus, deve prendere consapevolezza che alla Continassa la pensano diversamente.

I denigratori di Arek non devono compiere l’errore di snobbare quanto possa rivelarsi sanguinoso per il Napoli, visti i tempi e le modalità con cui eventualmente maturerebbe, il suo trasferimento alla Vecchia Signora. Dopo quattro stagioni, trascorse nel golfo di Partenope silenziosamente e con estrema discrezione, in linea con il suo carattere schivo. Eppure, coerente con la riservatezza che ne ha sempre contraddistinto i comportamenti extra calcistici.

Centravanti ideale per i princìpi di Gattuso… o adattato

A questo punto, occorre fare una premessa di carattere tattico.

La filosofia con la quale Gattuso vorrebbe indottrinare gli azzurri prevede un approccio alla gara proattivo. Teso a controllare le partite grazie all’altissima percentuale di possesso, garantito dalla manovra avvolgente e dall’ossessivo giropalla, qualitativamente superiore alla stragrande maggioranza degli avversari. Cui associare frequenti verticalizzazioni, con la ricerca costante del “terzo uomo”.

Offrendo svariate soluzioni di passaggio al portatore di palla, per creare superiorità numerica e posizionale alle spalle del centrocampo avversario, tali da favorire gli inserimenti delle mezz’ali, per esempio, Zielinski o Fabiàn Ruiz.

La duttilità mentale, comunque, ha suggerito a Ringhio di non irrigidirsi sul piano strategico, specialmente contro squadre disposte sotto la linea della palla, con il baricentro basso e blocchi molto compatti. Che creavano densità, saturando gli spazi, in ampiezza e profondità. In queste circostanze, il Napoli ha preferito gestire la fase di possesso, piuttosto che imporla. Cercando, in alternativa, di sviluppare il gioco in fascia e rifinire l’azione offensiva attraverso i cross dei laterali difensivi.

Milik, non solo sponde e sportellate

Ebbene, in queste situazioni, il polacco risulta mortifero, in qualità di classico centravanti da area di rigore. Fa reparto da solo. Ed è imprescindibile, ogni qual volta può saturare il cono di luce della porta avversaria. Semprechè, possa ricevere il pallone negli ultimi sedici metri. A quel punto, tira fuori il meglio di sé, seguendo lo sviluppo dell’azione.

Tanto ricevendo nella zona intermedia, dietro ai centrocampisti avversari e affrontando frontalmente la linea difensiva altrui, quanto giocando di spalle alla porta.

In quei momenti, Milik, si appoggia al “rimorchio”, facendo la sponda con il compagno più vicino. In alternativa, allarga la giocata in fascia. Ed una volta scaricata la palla, si predispone per concludere l’azione, occupando lo spazio centrale tra i due difensori che lo contrastano.

Una fisicità che il Napoli sfrutta tutte le volte che se ne presenta la necessità. Magari quand’è costretto a sottrarsi alla pressione ultra offensiva dell’avversario piuttosto che in un momento di appannamento o mancanza di lucidità. Si cerca il centravanti posizionale, con lanci lunghi da dietro. Risolvendo attraverso una giocata semplice e diretta il problema della risalita del campo, con un duello aereo.

La Signora riflette: 50 milioni non sono bruscolini

In conclusione, le infinite soluzioni tatticamente possibili offerte da Arkadiusz al gioco del Napoli, si intrecciano fatalmente alle voci di mercato. Appare plausibile, pertanto, che la sua carriera trovi dei punti di contatto con la solvibilità della Juventus.

Tuttavia, un aspetto non secondario da considerare, a corollario della questione Milik, deve essere quello della crisi globale del sistema calcio, post Covid-19, che obbligherà inevitabilmente a riconsiderare molti parametri “mercantili”. In soldoni, probabilmente, la prossima estate sarà un mercato recessivo e privo di liquidità circolante.

Che i bianconeri, però, siano veramente intenzionati a soddisfare economicamente le richieste della società partenopea per il suo centravanti – una valutazione non inferiore ad almeno 50 milioni di euro -, è un discorso ancora tutto da vedere.

Francesco Infranca

<strong>- segui per semprenapoli su <a href=”https://www.facebook.com/PSNapoli/“>facebook</a>, <a href=”https://twitter.com/PerSempreNa“>twtter</a>, <a href=”https://www.youtube.com/channel/UCNzxyM-tIFWLypMDDgaZA_Q“>youtube</a></strong>