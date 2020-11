Rrahmani: “Ho rifiutato due offerte per restare a Napoli. Koulibaly era in vendita”

L’attuale difensore del Napoli Amir Rrahmani, si è aperto ai microfoni di Supersport dopo l’amichevole con la sua nazionale Albania-Kosovo, parlando così del suo impiego nullo in questo inizio di stagione, nonostante la società abbia puntato molto su di lui, ecco le sue dichiarazioni: “Il Napoli ha investito molto su di me. Avevano una strategia per vendere Koulibaly ma poi il COVID-19 ha cambiato gli scenari. Mi è stato detto che rimango un elemento importante per la squadra e che presto arriverà il mio momento. Avevo offerte da Celtic e Standard Liegi ma alla fine ho scelto di firmare con il Napoli. Si tratta del passo più importante della mia carriera”.

Non resta ora che aspettare l’andamento delle prossime partite e vedere se mister Gattuso riporrà la sua fiducia nell’ex Verona, magari anche in un ipotetico turnover tra campionato ed Europa League.