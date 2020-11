Michele Avella: un portiere dal grande futuro, parola di Luciano Tarallo

Nell’ultimo incontro disputato dalla Casertana a Brindisi contro la Virtus Francavilla, oltre alla importante vittoria per 1-3, vi è un’altra nota positiva per la squadra allenata da mister Federico Guidi. La grande prestazione da parte del suo portiere Michele Avella, classe 2000, l’ ennesimo talento lanciato dall’ex preparatore dei portieri del Napoli di Maurizio Sarri, ovvero Luciano Tarallo.

Il portiere dei falchetti, arrivato in estate dopo l’esperienza in serie D col Messina, si è imposto subito con la sua personalità e grande talento sigillando così la vittoria per i suoi. Tarallo così, dopo aver lanciato i vari Sepe, Contini, Crispino, D’Andrea, aggiunge anche il giovane Avella dimostrando in questo modo la sua grande professionalità e capacità di sfornare giovani portieri.

Inoltre anche la Casertana dimostra la sua costanza nel saper valorizzare giovani promesse per il calcio italiano.

Foto Ciro Santangelo Sito Casertana Fc