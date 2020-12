Mertens: “Per arrivare in alto dobbiamo giocare al massimo ogni gara…”

Dries Mertens illude il Napoli. Dopo la rete di domenica, in campionato, contro la Roma, Ciro è andato ancora in gol, prospettando agli azzurri la possibilità di qualificazione aritmetica con una giornata di anticipo.

Con il gol segnato all’AZ Alkmaar, Mertens sale a 130 reti complessive con la maglia del Napoli. Indiscusso leader all-time nella speciale classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi: “Sono contento per la rete. Però sono rammaricato per non aver concretizzato una occasione poco dopo per il secondo gol. Sarebbe cambiata la sfida…”.

La zampata del belga, comunque, è puntuale come una sentenza. Magari ha illuso che la qualificazione fosse già in cassaforte. Il pareggio dell’Az Alkmaar, invece, rinvia i verdetti all’ultimo turno.

Con gli azzurri che avranno a disposizione due risultati su tre da gestire nel match contro la Real Sociedad: “Ci manca poco per essere al top. Il pareggio è comunque positivo. Io credo che questa squadra stia facendo molto bene, stiamo seguendo il mister e credo che la strada sia quella giusta…“.

Dalle parole di Mertens traspare consapevolezza nella forza della squadra: “Il gruppo è competitivo. Siamo ai vertici della classifica nonostante ci manchi la gara contro la Juve ed abbiamo un punto di penalizzazione. Il bilancio è buono. Oltretutto, abbiamo un giocatore importate come Osimhen che ci sta mancando. Sono certo che darà tantissimo al Napoli in futuro…”.

Il finale scaccia via qualsiasi tentativo di negatività: “Dobbiamo capire che siamo una squadra di qualità e giocare al massimo gara dopo gara. Poi capiremo se possiamo arrivare in alto…”.