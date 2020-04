Napoli: rischi di perdere in un colpo solo Milik e Mertens

A Napoli impazza il mercato dei numeri 9

Il destino del Napoli, per quanto riguarda l’attacco del futuro, appare strettamente connesso alle scelte di Dries Mertens e Arkadiusz Milik. Alla luce delle voci incontrollate, magari alimentate ad arte dai soliti ben informati, in tema di trattative, vere o presunte, appare superfluo evidenziare che gli azzurri non sono del tutto autonomi, nelle scelte programmatiche della prima linea per il prossimo anno.

Ma dipendono fortemente dall’andamento del calciomercato. I due attaccanti azzurri, infatti, per ragioni indubbiamente diverse, sembra che siano entrambi interessati a valutare ipotesi alternative rispetto a quella maturata soltanto qualche settimana fa. Ovvero, non rimanere più ancorati nel Golfo di Partenope.

Milik scontento, flirta con la Vecchia Signora

Da troppo tempo, ormai, la trattativa per prolungare il contratto di Milik – quello attuale scade a giugno 2021 – si è spiaggiata. L’accordo tra l’agente del polacco, David Pantak, e l’entourage del presidente Aurelio De Laurentiis tarda a concretizzarsi.

Chiaramente, senza rinnovo, al fine di evitare di perderlo a parametro, la società partenopea si vedrebbe costretta a cedere, nella prossima sessione di mercato, il suo centravanti. Valutato una cifra non inferiore a 50 milioni di euro.

Se, da un lato, entrambe le parti sembrano aver maturato l’idea che forse sia il caso di separarsi, a fine stagione. Dall’altro, negli uffici della Filmauro hanno la piena consapevolezza di quanto problematico si presenterà il prossimo mercato. Conseguenza diretta della crisi di liquidità generata nel sistema calcio dalla pandemia.

Immaginare la Juventus, che stando a quanto filtra dagli ambienti vicini alla Continassa, stia concretamente sondando la disponibilità del polacco a trasferirsi sotto la Mole, vogliosa di gratificare in toto le richieste economiche del Napoli, almeno in questa fase embrionale dei rumors, appare francamente poco realistico.

Mertens potrebbe aver cambiato idea…

Magari pure Ciro il Belga ha cambiato idea, dopo quel fatidico primo marzo. Il pranzo con De Laurentiis, infatti, sembrava foriero di buone nuove. Qualcosa in più della semplice promessa di rinnovo, che attendeva soltanto la firma in calce sotto il contratto, per ufficializzare l’accordo. Altri due anni all’ombra del Vesuvio, a quattro milioni e mezzo a stagione. Conditi da due milioni e mezzo subito, all’atto della sottoscrizione del nuovo vincolo. Più una serie di bonus accessori, relativi a gol e piazzamenti. Nonché, eventuali successi di squadra.

Purtroppo, la pandemia ha paralizzato non solo l’attività agonistica, ma anche tutti gli altri discorsi di natura “mercantile”. Così, pare che il silenzio della società abbia scavato un solco profondo nelle intenzioni di Mertens, che può svincolarsi il 30 giugno, alla scadenza naturale del suo contratto (o almeno, quando formalmente terminerà questa tribolatissima stagione).

Intendiamoci, l’attaccante belga non ha fatto capire esplicitamente che lascerà Napoli in estate. Tuttavia, potendosi liberare a parametro zero, sarebbe un affare clamoroso. Chi lo prende, dovrebbe pagargli solamente l’ingaggio.

Se lo contendono Inter e Chelsea. Alla cronica ricerca di un giocatore in grado di guidare la fase offensiva, con carisma e qualità. Proprio dalle parti di Stamford Bridge potrebbe risultare logico, quasi inevitabile, che pensino a lui. Del resto, hanno una necessità impellente: colmare il vuoto nel roster degli attaccanti, qualora Giroud si accasasse proprio ai nerazzurri. Un bell’intreccio di mercato. Non c’è che dire…

Belga e Polacco complementari per Gattuso

Indubbiamente Arkadiusz e Dries si integrano e completano vicendevolmente. Consentendo al Napoli di avere una coppia estremamente duttile ed affidabile. Dove Milik non si limita a fare soltanto le sponde ed a sportellate con le difese avversarie. I suoi movimenti “a mezzaluna”, ne razionalizzano lo smarcamento. Ed al contempo, favoriscono gli inserimenti ed i tagli centripeti dei compagni. Rendendolo funzionale ai princìpi voluti da Gennaro Gattuso per il suo Napoli.

Partendo da queste considerazioni, pur avendo una fisicità diversa rispetto al classico “centroboa”, Mertens ha dimostrato di essere un vero centravanti, tutt’altro che falso nueve, vista la caterva di gol realizzati. Un offensive player moderno, dotato di ottimi movimenti incontro. Per effetto dei quali guadagna molti falli e cuce la manovra, creando combinazioni con i compagni, che aiutano la squadra ad avanzare nella metà campo avversaria.

Abile nello spezzare le linee di pressione, grazie agli eccellenti fondamentali richiesti dal ruolo. Ad eccezione, per ovvie ragioni, del colpo di testa. Oltre che devastante nel destreggiarsi spalle alla porta, con i suoi movimenti ad uscire, in ampiezza o in profondità. Così, è innegabile quanto Ciro influenzi le strategie offensive degli azzurri, determinando la creazione di zone da attaccare. In ossequio al principio secondo cui, il centravanti è lo spazio!

E’ indubbio che la produzione offensiva del Napoli sia visibilmente diversa con Milik o Mertens nell’undici titolare. Il belga ama collaborare moltissimo alla manovra ed è capace di crearsi da solo le occasioni per andare in porta. Sicuramente in maniera più dinamica ed esplosiva di Arkadiusz. Che, al contrario, non sempre partecipa attivamente. Tenta giocate meno complesse. Privilegia connessioni elementari, orientate maggiormente alla finalizzazione e meno nella cucitura.

Il Napoli non deve sbagliare strategia

Dunque, per il Napoli sarà il caso di fare un discorso orientato a scelte essenziali. Direttamente collegate al sistema di gioco ed agli uomini che lo interpretano.

Ergo, soddisfare la tangibile volontà dell’allenatore di avere in rosa “attaccanti associativi”. Idonei sia ad appoggiare la risalita della palla con immediate verticalizzazioni, che esaltarsi grazie ad una maggiore libertà di movimento, in base agli input forniti dai compagni o alla posizione della palla.

Senza trascurare, al contempo, un mero opportunismo finanziario. Specialmente nel caso del polacco, bisognerebbe dare assoluta rilevanza ad una considerazione suppletiva. In quale direzione rivolgersi per sostituire eventualmente Milik, con i chiari di Luna che si profilano all’orizzonte. Non dimentichiamolo, Arek comunque, ha 26 anni, una discreta vena realizzativa in Serie A (46 gol in 109 presenze), nonchè un’ottima esperienza a livello internazionale.

Mosaico offensivo da ricomporre

Indubbiamente, Milik non è ancora un Top Player in senso assoluto, come il belga. Un giocatore, cioè, talmente egocentrico ed accentratore, da obbligare la squadra a muoversi in stretta connessione con i suoi spostamenti, invece che fare il contrario. Però i numeri, inequivocabilmente, raccontano del polacco, che fa la differenza se inserito nel contesto ideale per esaltarne le qualità tecnico-tattiche.

Insomma, la prima linea del Napoli finora è stata una sorta di mosaico, dove due attori protagonisti si sono incastrati perfettamente gli uni agli altri, collegando direttamente, con un invisibile filo, ciò che accade sul terreno di gioco, con le aspettative maturate nelle segrete stanze dei bottoni, dalla direzione sportiva. Intenzionata, in linea di massima, a confermare entrambi, pure il prossimo anno.

Al netto dei mal di pancia manifestati ultimamente dai suoi due bomber, a Castelvolturno dovranno convincersi a “ricomprare” Mertens e Milik…

Francesco Infranca

