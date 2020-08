Meret o Ospina? Adesso capiremo quale è la priorità di De Laurentiis…

Adesso capiremo chi nel Napoli decide il mercato, e quali sono le priorità effettive. Dipende da come andrà a finire la vicenda del portiere: chi resta tra Meret e Ospina?

In una società di calcio strutturata il mercato non lo fa il presidente, e nemmeno l’allenatore. C’è una figura mediana, diciamo un responsabile dell’area tecnica, un direttore sportivo, che fa tutto. Fa tutto seguendo ovviamente le disposizione della società. MA poi è lui che sceglie il tecnico e crea l’organico facendo in modo che tecnico e giocatori possano convivere. In genere si sceglie l’allenatore secondo l’organico di cui si dispone.

E’ quello che per anni alla Juve ha fatto Moggi. Trovando in Lippi l’allenatore perfetto. Non essendo il cittì campione del mondo innamorato di nessuno schema in particolare, si adattava la meglio alle scelte del Diggì. E’ quello che alla Juve ha fatto fino a due anni fa Marotta, prima di essere scavalcato da Agnelli. E’ quello che faceva Galliani, che fanno, scendendo di livelli, Sabatini, Pradé, Corvino. Quello che per 5 anni a Napoli ha fatto Marino.

Oggi nel Napoli non esiste più una figura di questo livello. Il mercato lo fa sostanzialmente De Laurentiis, sentendo semmai il tecnico. Giuntoli ha un ruolo di consulente, ma non decide lui. Al Napoli ora capiremo tante cose. C’è il nodo portiere, con Meret e Ospina. Gattuso vorrebbe il sudamericano, per lui più congeniale alla sua idea di calcio. Possiamo discutere e non condividere la cosa. Ma non ci sono dubbi che è così. De Laurentiis preferisce il friulano, più giovane. Nella peggiore delle ipotesi (per il presidente) in grado di coprire il ruolo per i prossimi 15 anni. Se va bene in grado di far realizzare una plus-valenza monstre.

I due dopo una difficile convivenza non possono restare insieme. Se resterà Ospina avrà prevalso il desiderio del tecnico, che mira all’uovo oggi (risultato) e non alla gallina domani. Se prevarrà De Laurentiis vale il discorso opposto. In ogni caso capiremo quale è la priorità della società, i risultati o il bilancio.

C’è una terza ipotesi, disastrosa: restano tutti e due. Ma non vogliamo neanche pensare ad una ipotesi del genere. Che magari sarebbe perfetta per ADL, ma Gattuso, che è uomo di calcio, sa bene essere il male peggiore.