Meret sfoglia la margherita: il futuro tra dubbi e incertezze

La “quarantena” di Meret, tra mercato e rinnovo

Il caso di Alex Meret è emblematico. I rumors circa il cortese diniego all’offerta del Napoli di prolungare il suo contratto, oltre la scadenza attuale (30 giugno 2023) dipendono, in larga parte, dal fatto che le vie del calciomercato sono infinite. Perché, ciò che porta alla nascita di una voce è innanzitutto l’immaginazione.

Ipotizzare viaggi paralleli per un calciatore, proiettandone il futuro su uno scenario talvolta imperscrutabile, che magari non si concretizzerà. Ma che, allo stato attuale dell’arte, potrebbe anche essere possibile.

Meret è inequivocabilmente una sorta di “bambino prodigio”. Di quelli che è davvero impossibile non notare. Ha bruciato tutte le tappe, nella sua personalissima crescita calcistica, imponendosi immediatamente all’attenzione. Gli addetti ai lavori, infatti, gli hanno attribuito in fretta l’etichetta di precocissima promessa.

I punti di forza dell’Airone azzurro

E’ un portiere con un’ottima struttura fisica (alto 1.93) ed un’apertura alare capace di fargli coprire una larga porzione di porta, tale da giustificarne il soprannome di Airone. Il fisico discretamente strutturato in rapporto all’età è comunque associato ad un’agilità considerevole, che manifesta nella esplosività in uscita, sia in presa alta che quando “scende a terra” e nella reattività tra i pali.

Dove, ogni qual volta si presenta l’opportunità di sprigionare il suo talento, rischia di far passare per cose semplici, interventi che, al contrario, di normale hanno ben poco.

Indubbiamente, pur avendo apprezzabili punti di forza, un paio di evidenti caratteristiche quest’anno ne hanno messo in discussione la titolarità.

Il gioco con i piedi da perfezionare

In primo luogo, per il modo di interpretare il ruolo, Meret ha piedi abbastanza educati. Che gli consentono di dialogare con i compagni in sicurezza, nonchè trasmettere il pallone, ma soltanto a distanze brevi. Certamente una lacuna, in una squadra che interpreta il sistema di gioco voluto da Gattuso in maniera dinamica e proattiva.

L’esigenza di costruire la manovra dal basso, uscendo dalla pressione avversaria in palleggio, con il fattivo supporto del portiere, obbliga Meret ad un sovraccarico tecnico. Dover usare tanto l’arto dominate – il sinistro -, quanto il piede debole, con lo stesso grado di efficacia. E non solo per appoggi sul breve. Sostanzialmente, gli viene chiesta una maggiore collaborazione. Ovvero, scaricare la palla con precisione, pure a distanze medie e lunghe.

Nessuno pretende che trovi a 60/70 metri il compagno, mentre attacca lo spazio, tagliando alle spalle della difesa avversaria, mettendogli l’attrezzo sulla corsa, con precisione millimetrica. Come, sontuosamente, sapeva fare soltanto Pepe Reina.

Obiettivamente, in Serie A, l’unico portiere che attualmente riesca a fare una giocata simile è Gigi Sepe, del Parma…

Ma l’abilità nel far ripartire celermente l’azione dal basso attraverso il rilancio preciso con i piedi, piuttosto che l’appoggio in sicurezza, funzionale al giropalla della squadra, Meret deve necessariamente migliorarla.

Leggere e parlare, come un bambino… ma prodigio

Chiaramente, circostanza non secondaria, dal punto di vista cognitivo, l’Airone dovrà innalzare sensibilmente la soglia della sua attenzione in rapporto ad alcune caratteristiche tecnico-tattiche meno appariscenti, per tornare a dominare la difesa di un club come il Napoli, che aspira a acquisire nuovamente il ruolo di potenziale antagonista per lo Scudetto. Oltre a voler a rimanere in pianta stabile tra i Top Club d’Europa.

Su tutte, il tempismo nelle letture, associato alla capacità di “parlare” con i compagni e comandare la difesa.

In definitiva, arrivare con l’intelligenza calcistica ad esplorare situazioni di gioco dove non può spingersi semplicemente con il suo smisurato talento.

Per la carriera di Meret, la parabola del destino, sotto forma di infortuni traumatici e conseguenti dolorosissimi recuperi, troppo spesso ha messo un bastone, di traverso, tra le ruote delle sue velleità da predestinato.

Gattuso non fa sconti, neanche ai predestinati

Ancora una volta quest’anno, cominciato benissimo, con l’Andata della Serie A condotta tutta sulla cresta dell’onda, mentre la squadra scivolava tristemente in classifica, ed un girone di Champions League sotto i riflettori di critica ed addetti ai lavori, segnato da prestazioni superlative, che – de facto – hanno permesso al Napoli di passare il turno, s’è messa poi tutta in salita.

All’inizio della gestione Gattuso, ancora un paio di infortuni, questa volta di tipo strettamente tecnico, costringono Meret alla panchina. Da Ringhio, gli viene preferito Ospina.

Ma il giovane virgulto non si abbatte. Continua a lavorare in silenzio. Se possibile, con maggiore determinazione e feroce abnegazione, agli ordini del suo preparatore, Alessandro Nista.

Nonostante questa stranissima stagione, che ne ha ritardato l’ascesa definitiva nell’Olimpo dei Numeri 1, al pari di Gigio Donnarumma e Pierluigi Gollini, Meret resta comunque un profilo altissimo, dagli evidenti margini di miglioramento.

Nella stanza dei bottoni, a Castelvolturno, quindi, dormono sogni tranquilli. Sono convinti che Meret, possa rilanciarsi e la sua carriera esplodere definitivamente ad altissimi livelli, proprio all’ombra del Vesuvio.

Non a caso, la società gli ha prospettato di difendere i pali della porta azzurra ben oltre la naturale scadenza contrattuale.

Ma non deve essere facile vivere con appiccicata addosso l’etichetta di portiere del prossimo futuro. Essere trattato come tale, nelle intenzioni del Napoli, e nel frattempo avere come prospettiva immediata quella di vedere il campo pochissimo.

L’amletico dilemma che angustia Meret

Ecco che si presenta, dunque, l’amletico dilemma. Rimanere ancora nel Golfo di Partenope. Oppure scandagliare il mercato, alla spasmodica ricerca di una maglia da titolare inamovibile.

Perché i sussurri dei soliti ben informati risultano assai meno oscuri di quanto si possa immaginare. Alcune volte, contraddistinguono l’inizio di un rinnovato amore. Altre, invece, rappresentano il classico momento idoneo a separarsi.

Chi gioca in porta può prepararsi ad affrontare la conclusione dalla distanza. Ne studia la traiettoria e si comporta di conseguenza.

Tutt’altra cosa, la palla assassina, che sbuca in mischia, spizzata dall’avversario. L’attimo, il movimento repentino, l’istinto che suggerisce dove muovere il corpo e le braccia, disegnando una coreografia aggraziata.

Elegante come l’uccello trampoliere dall’aspetto slanciato che ne legittima il nomignolo.

L’attimo in cui Alex Meret dovrà scegliere se restare o andare…

Francesco Infranca

