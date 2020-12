Nel prepartita Sky di Napoli-Torino si è espresso in studio anche Giancarlo Marocchi, riguardo l’importanza di una vittoria per il Napoli e su Andrea Petagna:”Dopo la sentenza di ieri il Napoli deve vincere. Adesso guarda la classifica e ha quattro sconfitte e non più cinque. Quella di stasera è una partita che devi vincere. Petagna ha una responsabilità, riserve come lui possono essere essenziali se segnano”.