Marchisio: “Fossi un tifoso del Napoli, sarei molto deluso”

L’ ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio si è espresso su Twitter riguardo l’esito della sentenza del ricorso del Napoli che ha creato molto scalpore nelle ultime ore.

Questo il tweet dell’ ex bianconero che si mette nei panni di un sostenitore partenopeo: “Fossi un tifoso del Napoli oggi sarei deluso, perché sul campo questa squadra avrebbe dato filo da torcere alla Juventus. Sentenza giustissima, secondo me. Comunque spettacolo indecente per il nostro calcio nel mondo”.

Andrea Ponticelli