Marchetti:” Napoli squadra molto ben costruita. Terzino sinistro? Il problema è la disponibilità economica”.

L’esperto di mercato di Sky, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare sia della sentenza che di mercato.

In particolare il giornalista si è soffermato riguardo l’andamento di Napoli e non solo, in questo inizio di campionato, con un occhio anche alle gestione delle proprie risorse: “Ho sempre considerato il Napoli una squadra molto ben costruita, il Milan invece oggettivamente è una sorpresa. Sono stati bravi a mantenere dirigenti e allenatore: se non ci fosse stato quel tipo di lavoro, probabilmente staremmo parlando di un altro Milan. Anche in questo si vede la lungimiranza della società. C’è stata anche un po’ di fortuna ma il lavoro ha pagato. Il Napoli sta mantenendo le attese, Juventus e Inter no”.

Marchetti ha voluto poi rispondere ad una specifica domanda di mercato riguardo l’acquisto di un terzino sinistro del Napoli della situazione di mercato di Fabiàn Ruiz: “ Fabian Ruiz sacrificato per prendere un grande terzino sinistro? Il problema oggi è di disponibilità economiche. Immagino che il Napoli vorrà soldi importanti e che non ci siano molte società che possano pagarli. Peraltro il Napoli è tra le poche società che saranno meno coinvolte nella prossima crisi, non ha necessità di vendere. Gli altri invece sono costretti a vendere per comprare”.