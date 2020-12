Maradona: “Prima di morire ha scoperto di non essere padre di uno sei suoi figli!”

In questi ultimi giorni, numerose sono le voci, indiscrezioni e talvolta pettegolezzi riguardo la vita privata del defunto Dios, Diego Armando Maradona. Nelle ultime ore si parla molto delle dinamiche della sua morte poichè si dice che l’ambiente in cui viveva non era al massimo delle condizioni igieniche e sanitarie e che soprattutto sia mancata l’assistenza medica nelle sue ultime ore di vita. E’ uscita però anche un’altra notizia, che se fosse confermata risulterebbe a dir poco clamorosa. Secondo l’amico giornalista del Pibe de Oro, ovvero Luis Ventura, pare che Maradona abbia scoperto prima di morire che non sarebbe il papà di uno dei suoi cinque figli. Inoltre sostiene il giornalista, sia Diego jr che la figlia Jana sarebbero stati dichiarati figli di Maradona attraverso la giustizia (italiana ed argentina) ma senza la controprova del dna. Una notizia di sicuro sconvolgente, da aspettare quindi la reazione dei suoi cinque figli, tra cui Diego Jr, appena guarito dal Covid-19, che già nei giorni scorsi ha litigato con il giornalista Giuseppe Cruciani a causa delle parole usate da quest’ultimo sul defunto padre.