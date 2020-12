Maradona: un omaggio dall’Associazione Italiana Napoli Club

Dai cimeli fuori gli stadi alle trasmissioni tv; dagli articoli dedicatigli passando per gli omaggi in tutto il mondo, Diego sarà ricordato per sempre.

Tante le iniziative per omaggiare il Dio del Calcio Diego Armando Maradona dopo la sua scomparsa. Maradona ci ha abbandonati una settimana fa, lasciando un vuoto incolmabile dai più definito come la perdita di un parente. I tifosi e le istituzioni, siti web, social, tv e il mondo dello sport in generale hanno mostrato il loro personale cordoglio. Diego ha lasciato una grande eredità su questa terra, come dimostra il pensiero comune ed i gesti di un popolo intero.

Una nuova iniziativa per Maradona

C’è un iniziativa, però, che a breve sarà disponibile alla visione sul sito www.ilcuoreazzurro.it molto commovente. Il giornalista Mario Passaretti tramite il sito – che è l’organo di informazione ufficiale dell’Associazione Italiana Napoli Club – ha deciso di dedicare un ulteriore omaggio a Maradona. Di fatti il caporedattore della testata ha raccolto tutti i video messaggi di ogni rappresentanza Napoli Club, giornalisti, sportivi e personaggi dello spettacolo.

Questa bella iniziativa, appunto dedicata a Maradona, porta il nome di “Per Sempre Diego”. Un chiaro segnale che el Diez ha lasciato un vivo ricordo nel cuore di chiunque. Sarà visibile nelle prossime ore in cui Passaretti pubblicherà sui canali ufficiali del Napoli Club questo ulteriore omaggio a Diego.

