Maradona al MANN, parla il direttore Giulierini

In attesa della sfida che si terrà domani alle 18 presso lo Scida di Crotone, a Radio Marte interviene Paolo Giulierini, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. L’esperto d’arte si è espresso in merito alla questione stadio, dedicato ufficialmente a Maradona, e al tema calcio associato alla cultura.

Maradona per l’arte

El Pibe de Oro :foto dal web

Giulierini inizia proponendo un osservazione sul nuovo Stadio Diego Armando Maradona: “La delibera del comune è un atto d’amore verso un personaggio importantissimo per la storia di Napoli. Magari si sarebbe potuto fare una sorta di composizione piuttosto che nominarlo Stadio Diego Armando Maradona. In ogni caso mi pare un atto più che giusto”, confermando la sua posizione in tema stadio.

Un bel pensiero, invece, sul tema calcio/arte: “Tanti poeti e artisti si sono ispirati al calcio e le sue movenze per la produzione di opere anche molto importanti. Il calcio, nel caso specifico di Napoli, è identità della città stessa. È arte, senza ombra di dubbio, proprio per questo in passato abbiamo aperto le porte del museo per esporre opere e cimeli che riguardano questo sport”.

Una mostra in arrivo

Il direttore del MANN Paolo Giulierini: Ph. dal profilo Facebook ufficiale

Poi il direttore del MANN svela una novità: “ Stiamo lavorando per una bella sorpresa che piacerà di sicuro al popolo napoletano. I visitatori, nel vicinissimo 2021, potranno assistere ad una mostra temporanea di gladiatori che comprenderà anche el Pibe de Oro al suo interno. Ci sono state tante idee e ne stiamo varando tante altre”.

