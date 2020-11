Maradona, l’avvocato: “C’è sempre chi specula sulle disgrazie. Diego isolato dai falsi amici, perché dormiva da solo e senza assistenza?”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, è intervenuto Angelo Pisani, avvocato di Maradona: “Come sempre c’è chi specula sulle disgrazie. Oggi sentiamo parlare tanta gente, che prima prendeva le distanze. Oppure chi utilizza la tragedia di Diego per un minimo di celebrità. Assolvo solo quelli che hanno avuto il coraggio di riconoscere a Diego ciò che è stato, perché realmente pentiti. Come esisterà un mondo pre e post Covid, così ci sarà un mondo pre e post Maradona. Ci sono tanti falsi amici che lo hanno isolato dal mondo. Il suo avvocato argentino dovrebbe chiedersi perché era stato abbandonato, a dormire da solo in casa senza assistenza. In periodo di Covid, è normale che i soccorsi tardano. Dov’erano quelli che gli stavano vicino col cuore? Diego è sempre stato un uomo scomodo. Anche nel calcio, ha subito violenze dai poteri forti. Diego è tra gli uomini più amati al mondo e lo dimostrano questi giorni: tutti hanno dimenticato della pandemia, per rendergli omaggio”.