Maradona, l’agente: “Sta benissimo, ha una ripresa fisica senza eguali”

Come sappiamo negli ultimi giorni l’idolo di tante generazioni dei tifosi Napoletani e non, Diego Armando Maradona, ha dovuto operarsi al cervello a causa di un ematoma.

Subito è nata ovviamente la preoccupazione da parte dei suoi sostenitori, a causa di una operazione che sicuramente non è una passeggiata.

Ci pensa il suo agente Stefano Ceci, a rassicurare tutti con le sue dichiarazioni riguardo le sue condizioni: Maradona sta benissimo, è rientrato a casa. L’intervento è andato bene. Ora sta in una casa nuova dove c’è anche assistenza medica. Nel primo periodo deve stare in una campana di vetro. Deve stare tranquillo per non avere complicazioni. Già voleva allenare. Sulla ripresa fisica Diego non ha uguali. Il suo volto dopo l’operazione era disteso. Ora voglio solo partire per l’Argentina per andare ad abbracciarlo”. I tifosi Napoletani possono così tirare un bel sospiro di sollievo per il suo “Pibe de Oro”.