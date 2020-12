Maradona: Bagni in lacrime a Radio Marte nel ricordo di Diego

Un toccante intervento di Salvatore Bagni nel programma Voce di Popolo. Ha ricordato Maradona svelando retroscena dei momenti passati insieme al defunto campione argentino.

Ai microfoni di Radio Marte Voce di Popolo, programma condotto da Raffaele Auriemma, c’è un commosso Salvatore Bagni. L’ex calciatore del Napoli di Maradona ricorda el Pibe de Oro raccontando retroscena di vita privata. Bagni parla anche di campionato e del momento di forma degli azzurri.

“Sto soffrendo tanto per la scomparsa di Diego. Abbiamo provato tante volte a migliorare la sua qualità di vita ma sono stati fallimenti continui”, afferma il perno del centrocampo napoletano del Napoli d’oro. “Con Claudia (Villafane) provammo a portarlo in un centro a San Patrignano, ma lui non volle saperne nulla”, alludendo ad un centro riabilitativo.

“Sono stato contento di condividere con lui gran parte della mia vita. Probabilmente se avesse continuato a vivere con me si sarebbe salvato, era uno di famiglia. Non lo facevamo mai sentire a disagio, si sentiva a casa. Per Diego Napoli era casa, si trovava bene solo qui, e in nessun altra parte del mondo al di fuori del suo paese d’origine”, confermando l’attaccamento di Maradona alla città di Napoli, “era un uomo dal cuore d’oro, Diego”.

Maradona e l’aneddoto di Cesenatico

Bagni poi racconta un aneddoto che vede Maradona protagonista in una partita a beach soccer a Cesenatico: “Ricordo che il sindaco di Cesenatico, dove andavamo spesso in estate, chiese a Diego una partita per promuovere la città. Lui accettò di sana pianta. Giocammo ma perdemmo, non eravamo abituati a giocare sulla sabbia: quello non era calcio! Allora Maradona disse che avremmo dovuto organizzare una partita vera e propria, quindi giocammo nello stadio comunale. Ricordo una folla pazzesca che ci acclamava. Giocammo e vincemmo, lui rimase soddisfatto”.

Emozione in diretta

Bagni infine si emoziona ricordando il suo amico: Diego Armando Maradona. Non il professionista, non l’uomo, ma l’amico. “Mi emoziona sentire che tutta Napoli approvi di rinominare lo stadio in Diego Armando Maradona. Lui ha convissuto con i suoi demoni, e noi non siamo nessuno per giudicare ciò che ha fatto nel privato. Diego ha fatto un sacco di bene a tante persone”.

