Manuel Parlato:”Bakayoko giocherà, gli azzurri sono molto concentrati.”

Riprendono gli allenamenti, c’e da valutare, stati d’animo e condizioni dei calciatori , Manuel Parlato ha fatto chiarezza su che aria si respira a Castel Volturno: “Atmosfera di massima concentrazione, ma resta comunque una grande apprensione da parte dei calciatori per l’esito dei tamponi alla quale vengono sottoposti di continuo, c’e dunque un forte stress fisico e psicologico”.

Non solo tensione, ci porta anche ottime notizie, per Bakayoko. Sulle condizioni del centrocampista francese, e non solo, Parlato si è espresso con parole rassicuranti: “Buone notizie per Bakayoko che si è allenato. Penso che a prescindere dallo schieramento, sara’ presente in campo. Un’altra buona notizia è che Osimhen ha effettuato un allenamento personalizzato. E’ chiaro che si sottoporra’ alle terapie ma Gattuso tentera’ fino all’ultimo di portarlo in panchina”.

Parlato si sofferma anche sui ballottaggi in difesa, obbligatori per sopperire alle assenze importanti , e ci racconta le sue sensazioni: “Sulla sinistra quasi sicuramente giochera’ Mario Rui favorito rispetto a Ghoulam, mentre per la porta Meret prevale su Ospina…”.

Salvatore de Landro